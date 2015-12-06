الطفل السوري ايلان حاضراً في حفل محمد منير لدعم السياحة

في سهرة غنائية وبحضور اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء، تألق المطرب محمد منير وأبدع في حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، الذي أقيم مساء "الجمعة" بقاعة المؤتمرات بجولي فيل بوسط مدينة شرم الشيخ لدعم وتشجيع السياحة بمدينة السلام.

وقد أبدع النجم القدير بحضور عدة آلاف من عشاق "الكينج" في تقديم مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات "الحزن شاطر"، و"على صوتك بالغنا" و"شجر الليمون"و"حبيبى مد إيديك العالم ملك إيدينا"، وقدم مُنير عزفاً منفرداً مميزاً على آله الجيتار قبل أن يختتم الحفل بأغنية "حدوته مصرية"، وقد زين مسرح الحفل شعار "أنا مصر" وشهد الحفل حضور الاف الحضور سواء داخل المسرح أو خارجة ممن لم يستطيعوا الدخول نظرا للزحام الشديد.

وقد أشار الفنان محمد منير في كلمة قصيرة عقب صعوده إلي المسرح أنه يغني للوطن، وقال رغم الظروف الإقتصادية الصعبة إلا أن الشعب المصري يقدم نموذج للحب والخير والسلام لكل الأوطان، وأشار إلي أننا نقدم من هنا رسالة للعالم مفادها أن "العدل فى الميزان"، وطالب "الكينج" كل المصريين بتشجيع السياحة الداخلية والاهتمام بالضيوف من السائحين وأن تستمر مصر هدفاً دائما للسياحة من كل دول العالم.

كما أوضح منير مذكرا الجمهور بالطفل السوري الشهير"ايلان"الذي انتشرت صورته غارقا على شاطيء البحر أن هذا الحفل الذي يقيمه بمثابة رد على هذا المشهد القاسي لحمل الحفل لرسالة السلام والحب ومناهضة الارهاب.

ومن جانبه قام اللواء خالد فودة بإهداء الفنان محمد منير درع خاص تقديراً لمُشاركته في هذا الحفل، وقدم مُحافظ جنوب سيناء الشُكر لشبكة قنوات "MBC مصر" على تبنيها لهذه المبادرة وإقامة هذا الحفل الناجح.

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