جمعية المستثمرين بأسوان: إنشاء 12 مجمعا صناعيا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

قال محمد عبد ربه رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بمحافظة أسوان إنه سيتم إنشاء مجمع صناعة الفوسفات بالسباعية بمركز ادفو شمال محافظة أسوان و حيث تم إصدار قرار جمهورى بإقامة أكبر منطقة صناعية بالسباعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وذلك على مساحة 5115 فدان تضم 12 مجمعاً صناعياً متكاملاً لتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وأضاف عبد ربه لليوم السابع أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة و الواعدة وأحد روافد الاقتصاد القومى موضحا أن محافظة أسوان من المحافظات التى تذخر بالعديد من الخامات والمعادن ويعمل بهذا القطاع الآلاف من العمالة.

وأكد عبد ربه أن أبرز التشريعات التى يتمنى أن ينتهى منها البرلمان فى فصله التشريعى الأول هى صدور حزمة من القوانين التى تحمى المستثمر المصرى و تكفل حماية رأس المال بشكل عام و رؤوس أموال صغار المستثمرين على وجه الخصوص وسن قانون الثروة المعدنية من على أرض الواقع وليس من المكاتب وأن تكون هناك معايشة لأحوال أصحاب تراخيص المحاجر والمناجم، بجانب تجريم أو فرض قيود وغرامات على تصدير المواد الخام المحجرية و التعدينية .