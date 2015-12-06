تعرفى على أهم أسباب الالتهابات المهبلية فى شهر العسل

الالتهابات المهبلية فى الأيام الأولى من الزواج وخاصة فى الشهور الأولى، من الأعراض المرضية الشائعة، والتى تصاب بها معظم المتزوجات فى بداية فترة الزواج.

الدكتورة هدى محمد استشارى أمراض النساء والتوليد أكدت خلال حديثها عن الالتهابات المهبلية فى الفترة الأولى من الزواج أنها مشكلة شائعة تحتاج لتعامل سريع من قبل مختص نساء، فلابد على العروس أن تلجأ للمختص، لتحديد نوعية الإفرازات وطبيعة العلاج المناسب لها، فضلا عن البعد عن المسببات.

وتابعت موضحة أن أهم أسباب الإصابة بالالتهابات المهبلية فى بداية الزواج، هو الإسراف فى الجماع فى الشهور الأولى من الزواج وكثرة الاحتكاك قد يولد مشكلات خاصة بالحرقة وغيرها، وعدم التبول قبل الجماع، فالتبول قبل الجماع يقلل نسب حدوثوها، كذلك تعانى العروس فى أغلب الحالات من ضيق مهبلى مما قد يسبب لها ألاما بالإيلاج تنتج التهابات مهبلية، كذلك تخطئ الكثير من العرائس الجدد فى جهلها بقواعد النظافة العامة، فكثرة استخدام الدش المهبلى والتشطيفات المهبلية بإسراف يسبب النزيد من الالتهابات، كذا التشطيف بالمياه الساخنة يزيد من إثارة الالتهابات، كذا تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل تزيد منها، وقلة شرب المياه بالطبع.

وتابعت الدكتورة هدى حديثها مؤكدة على أن الإفراط فى ارتداء الملابس غير القطنية كالبوليستر والقاسية والمزركشة فى الأيام الأولى من الزواج يساعد على زيادة الالتهابات المهبلية، كذلك إهمال الرجل لنظافة العضو الذكرى قبل الجماع، ويمكن للمرأة ان تنقل العدوى للزوج والعكس، وبالجماع تتكرر الإصابة، لذا لابد من أن يتعاطى كل منهما أدوية مضادة للفطريات وفقا لإشراف ووصف الطبيب للقضاء على الالتهابات المزعجة.

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