أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أهم أسباب الالتهابات المهبلية فى شهر العسل

Google+ Print
تعرفى على أهم أسباب الالتهابات المهبلية فى شهر العسل تعرفى على أهم أسباب الالتهابات المهبلية فى شهر العسل
الالتهابات المهبلية فى الأيام الأولى من الزواج وخاصة فى الشهور الأولى، من الأعراض المرضية الشائعة، والتى تصاب بها معظم المتزوجات فى بداية فترة الزواج.

الدكتورة هدى محمد استشارى أمراض النساء والتوليد أكدت خلال حديثها عن الالتهابات المهبلية فى الفترة الأولى من الزواج أنها مشكلة شائعة تحتاج لتعامل سريع من قبل مختص نساء، فلابد على العروس أن تلجأ للمختص، لتحديد نوعية الإفرازات وطبيعة العلاج المناسب لها، فضلا عن البعد عن المسببات.

وتابعت موضحة أن أهم أسباب الإصابة بالالتهابات المهبلية فى بداية الزواج، هو الإسراف فى الجماع فى الشهور الأولى من الزواج وكثرة الاحتكاك قد يولد مشكلات خاصة بالحرقة وغيرها، وعدم التبول قبل الجماع، فالتبول قبل الجماع يقلل نسب حدوثوها، كذلك تعانى العروس فى أغلب الحالات من ضيق مهبلى مما قد يسبب لها ألاما بالإيلاج تنتج التهابات مهبلية، كذلك تخطئ الكثير من العرائس الجدد فى جهلها بقواعد النظافة العامة، فكثرة استخدام الدش المهبلى والتشطيفات المهبلية بإسراف يسبب النزيد من الالتهابات، كذا التشطيف بالمياه الساخنة يزيد من إثارة الالتهابات، كذا تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل تزيد منها، وقلة شرب المياه بالطبع.

وتابعت الدكتورة هدى حديثها مؤكدة على أن الإفراط فى ارتداء الملابس غير القطنية كالبوليستر والقاسية والمزركشة فى الأيام الأولى من الزواج يساعد على زيادة الالتهابات المهبلية، كذلك إهمال الرجل لنظافة العضو الذكرى قبل الجماع، ويمكن للمرأة ان تنقل العدوى للزوج والعكس، وبالجماع تتكرر الإصابة، لذا لابد من أن يتعاطى كل منهما أدوية مضادة للفطريات وفقا لإشراف ووصف الطبيب للقضاء على الالتهابات المزعجة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365