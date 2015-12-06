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"مرور الجيزة" يضبط 1692 مخالفة و229 دراجة بخارية بدون لوحات خلال نوفمبر

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"مرور الجيزة" يضبط 1692 مخالفة و229 دراجة بخارية بدون لوحات خلال نوفمبر "مرور الجيزة" يضبط 1692 مخالفة و229 دراجة بخارية بدون لوحات خلال نوفمبر
تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل من ضبط 1692 مخالفة مرورية متنوعة للعديد من السيارات خلال شهر نوفمبر، منها 1273 مخالفة بدون قيادة و1497 مخالفة بدون تسيير وتم حجز 222 سيارت مخالفة لشروط التراخيص، كما تم رصد 229 مخالفة لدراجات بخارية تسير بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين

ومن جانبه، أكد اللواء عادل زكى نائب مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الإدارة تقوم بشن حملات مرورية بشكل يومى على كافة محاور وميادين المحافظة للعمل على رصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية بكافة الطرق عن طريق كاميرات المراقبة لرصد أى أعطال أو مرورية للعمل على إزالتها وتنظيم حركة السير بالطرق.

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مصر 365

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