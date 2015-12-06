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حكومة طرابلس تنفى أى تغير فى طبيعة العمل على مستوى المعابر البرية مع تونس

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حكومة طرابلس تنفى أى تغير فى طبيعة العمل على مستوى المعابر البرية مع تونس حكومة طرابلس تنفى أى تغير فى طبيعة العمل على مستوى المعابر البرية مع تونس

>أكّدت مصادر مطلعة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء السبت، أن حكومة طرابلس لم تصدر أى مرسوم يغير شكل العمل فى معابرها البرية وأن معبر رأس جدير سيستأنف نشاطه يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مدة غلقه بقرار من التونسية على خلفية الاعتداء الإرهابى فى شارع محمد 5 بالعاصمة تونس والذى أسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 20.

وكان مصدر أمنى بالمعبر قد افاد فى وقت سابق بأنه تتواصل عودة عدد من التونسيين من ليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودى بشكل طبيعى، مضيفا أن الوضع بقى على حاله منذ قرار الحكومة التونسية غلق المعبر فى الاتجاهين باستثناء عودة كل من التونسيين والليبيين إلى بلدهم.

ونفى المصدر خبر منع الجهات الليبية التونسيين من العودة إلى تونس أو فرض عودتهم عبر الجزائر فى إطار تنفيذ القرار الليبى بغلق الحدود البرية مع تونس، مؤكدا عدم وجود أى تغيير على مستوى عودة التونسيين نحو تونس عبر معبر راس جدير الحدودى.
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مصر 365

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