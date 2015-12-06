المجالس الاستشارية : نفحص أوراق 5448 من المقبولين ببرنامج تمكين الشباب للقيادة

أكد الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، فحص وفرز أوراق الـ5448 شاب الذين تم قبولهم ببرنامج الرئاسة "تمكين الشباب للقيادة "بعد تجميعها من مديريات الشباب بالمحافظات.

وأضاف الدكتور طارق شوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عمل اختبارات قراءة وكتابة باللغتين العربية والانجليزية للمقبولين لاختيار 1000 منهم فقط، مؤكدا أنه سيتم اختيار الأوائل منهم وتقسيمهم على دفعتين.

وأكد شوقى ، أن باب التقديم للمشاركة بالبرنامج سيظل مفتوحا طوال الوقت أمام الشباب ومن لم يتم اختياره فى أول مرحلة سيتم اختياره فى التالية.

من جانبه قال الدكتور خالد حبيب أحد مسئولى البرنامج، إنه سيتم عرض المواد التى تدرس للمتدربين على موقع خاص، كى يطلع عليه كافة المصريين .

وأشار الدكتور خالد حبيب، إلى أنه من المقرر أن يتولى فريق تنفيذى إدارة البرنامج عند انطلاق تدريب الشباب وتنسيق مصدر التمويل للمقابل الذى سيحصل عليه من سيشاركون فى إدارة البرنامج، موضحا أن هناك فارقا بين من سيديرون البرنامج وبين من سيحاضرون به، حيث إن المحاضرين سيكونون من أساتذة الجامعات ومدربين مصريين عالميين لديهم القدرة على التدريب على أعلى مستوى.

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