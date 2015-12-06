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اليوم.. محافظ سوهاج يفتتح المعرض الخيرى لطلاب الجامعة

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اليوم.. محافظ سوهاج يفتتح المعرض الخيرى لطلاب الجامعة اليوم.. محافظ سوهاج يفتتح المعرض الخيرى لطلاب الجامعة
يفتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بمسرح الجامعة المعرض الخيرى لطلاب وطالبات الجامعة بأسعار مخفضة.

تأتى مشاركة المحافظ من خلال التنسيق مع عدة جهات لإقامة هذا المعرض داخل الحرم الجامعى، وذلك فى إطار اهتمامه بضرورة تنمية العلاقة بين جامعة سوهاج والمجتمع وتوجهاته بضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وتوفير احتياجاتهم، فى محاولة من سيادته للتسهيل على ذوى الدخول المتوسطة والمنخفضة.

ويرعى المؤتمر الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج وبإشراف الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور فتوح أحمد خليل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وينظم المؤتمر أساتذة وطلاب قسم إعلام سوهاج برئاسة الأستاذة الدكتورة عزة عبد العزيز عثمان.

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