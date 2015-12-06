فرنسا: بقاء موقت للأسد حتى الانتقال السياسي

صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة نشرت السبت انه لم يعد متمسكا برحيل الرئيس بشار الاسد قبل انتقال سياسي في سورية.

وقال الوزير الفرنسي لصحيفة "لوبروغريه دو ليون" ان "مكافحة داعش امر حاسم لكنها لن تكون فعالة تماما الا اذا اتحدت كل القوى السورية والاقليمية"، متسائلا "كيف يكون ذلك ممكنا طالما بقي في الرئاسة بشار الاسد الذي ارتكب كل هذه الفظائع ويقف ضده جزء كبير من السكان؟".

الا انه اضاف ان الوصول الى "سورية موحدة يتطلب انتقالا سياسيا. هذا لا يعني ان الاسد يجب ان يرحل قبل الانتقال لكن يجب ان تكون هناك ضمانات للمستقبل".

وبعد اعتداءات 13 نوفمبر بباريس التي اوقعت 130 قتيلا وتبناها تنظيم "داعش"، جعلت فرنسا من الحرب على الارهاب اولويتها وتخلت عن موقفها السابق "لا لبشار ولا لداعش".

وتمثل تصريحات فابيوس تطورا جديدا وحساسا في الموقف الفرنسي.

وكان فابيوس اشار الخميس الماضي على هامش قمة المناخ، الى احتمال التعاون مع الجيش السوري اذا لم يعد الرئيس الاسد قائده.

وقال حينها "من غير الممكن العمل مع الجيش السوري طالما ان الاسد على رأسه. لكن انطلاقا من اللحظة التي يكون فيها انتقال سياسي ولا يكون بشار قائدا للجيش، يمكننا العمل مع ما سيكون الجيش السوري، لكن في اطار عملية انتقال سياسي جارية".

وتبحث الولايات المتحدة وفرنسا، الدولتان العضوان في التحالف الذي ينفذ عمليات قصف ضد تنظيم "داعش" في سورية والعراق، عن حلول سياسية او عسكرية بمشاركة اطراف محليين او اقليميين لانهاء النزاع المستمر منذ حوالى خمس سنوات في سورية. واضاف فابيوس في تصريحه أمس "ان تجارب العقود الماضية سواء في العراق او افغانستان، اظهرت ان نشر قوات غربية على الارض ينظر اليه سريعا وكأنه قوة احتلال. العمليات يجب ان تقوم بها قوات محلية سورية معتدلة، عربية، كردية، وعند الضرورة بالتنسيق مع الجيش السوري، وهذا غير ممكن دون عملية انتقالية سياسية".