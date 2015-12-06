مـقـتـل متشـدد وزوجـتـه ووالـدتـه في شمال لبنان في غارة على منزلـ

أقدم مشتبه به على قتل نفسه وامرأتين من عائلته السبت بعدما فجر حزامه الناسف خلال عملية دهم قام بها عسكريون لمنزل في شمال لبنان، بحسب ما أفاد بيان لقيادة الجيش.

وجاء في البيان "فجر اليوم (السبت) وأثناء دهم قوة من الجيش منزل المطلوب محمد مصطفى حمزة في محلة دير عمار-الشمال، بادر الأخير الى رمي رمانتين يدويتين في اتجاه عناصر الجيش، انفجرت إحداهما، ما أدى الى إصابة سبعة عسكريين بينهم ضابطان بجروح غير خطرة".

وأضاف البيان ان حمزة "أقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما ادى الى مقتله ومقتل مواطنين اثنين من اقربائه واصابة عدد آخر بجروح".

واوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس ان القتيلين الآخرين هما والدة حمزة وابنة شقيقته.

وأشار مصدر طبي إلى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح ايضا في العملية.

وقال المصدر الامني ان حمزة مطلوب للعدالة لصلته بأنشطة مسلحة في حي باب التبانة ذي الغالبية السنية في مدينة طرابلس، ابرز مدن شمال لبنان القريبة من دير عمار.

وأوقف الجيش خلال عملية الدهم عددا من اللبنانيين والسوريين على صلة بالانتحاري خلال المداهمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث، وفق بيان الجيش.

وتنشط خلايا عدة افرادها من الاسلاميين المتطرفين اجمالا في مناطق في شمال لبنان، وغالبا ما تكشف القوى الامنية عن تفكيك هذه الخلايا او توقيف عناصرها.

ومنذ بدء النزاع السوري في منتصف مارس 2011، شهدت منطقتا باب التبانة وجبل محسن ذات الغالبية العلوية جولات من المواجهات العسكرية، الى حين بدء تطبيق خطة امنية في ابريل 2014 في مدينة طرابلس نفذ خلالها الجيش انتشارا واسعا واوقف العديد من قياديي الانشطة العسكرية.