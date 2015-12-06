خالد الفيصل: عندما تتكامل السياسة والثقافة والقيادة نخطو نحو مستقبل ناجح

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مؤسسة الفكر العربي، إن الاجتماع الذي عقدته مؤسسة الفكر العربي في مقرّ جامعة الدول العربيّة، يأتي "بجهود مشكورة بذلتها الجامعة ممثّلةً بأمينها العام د. نبيل العربي، وموقفه وجهده وعقليّته المنفتّحة، التي سهّلت إقامة هذا اللّقاء الكبير بين المفكّرين العرب والمثقفين، والقيادات السياسيّة العربية، ومكّنتنا من خوض هذه التجربة والاستعداد لطرحها في اليومين المقبلين، في مؤتمر مؤسّسة الفكر العربي "فكر14". وأضاف سموّه: "نرجو من الله سبحانه وتعالى النجاح لهذه التجربة، التي نعتبرها أساسية في اتخاذ القرارات المهمّة". وأكّد أنه عندما تتشارك السّياسة والثقافة والفكر والقيادة "نكون قد خطونا الخطوات الأولى نحو النجاح والفَلاح، لمستقبلٍ كبيرٍ وزاهرٍ للمواطن العربي".

وأكّد صاحب السمو أن مؤسّسة الفكر العربي لا تنغلق على نفسها، وإنّما تتعاون مع جميع المؤسّسات الفكريّة والثقافيّة في الوطن العربي، مشدّداً على أن "التكامل الاقتصاديّ مشمول بالتكامل العربي الذي نتحدّث عنه اليوم، وهو أوّل خطوةٍ على الطريق الصحيح". كما أشاد بشراكة مؤسّسة الفكر العربي مع جامعة الدول العربيّة، معتبراً أنها مثال ناجح للشراكات العربية المستقبلية. هذا وكانت مؤسّسة الفكر العربي قد نظمت بالشراكة مع جامعة الدول العربية، "يوماً إعلامياً - مدخل إلى منهجية "فكر 14"، وذلك في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور المدير العام للمؤسّسة د. هنري العويط، وحشد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية المكتوبة والمرئية، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالمنهجية الجديدة التي سيعتمدها مؤتمر "فكر 14" لأول مرّة في الوطن العربي، واطلاع الإعلاميين على آليات تطبيقها، ومناقشة الأسئلة التي سيطرحها المؤتمر وفق صياغة جديدة، تُحفّز على التفكير والوعي، من أجل تحقيق أفضل النتائج في مقاربة موضوع التكامل بأبعاده المختلفة، الثقافية والفكرية والاقتصادية والأمنية.

وقدّم د. العويط مداخلة ركّز فيها على دور الإعلام في تعزيز التكامل العربي، ولفت إلى أن اليوم الإعلامي يأتي في إطار انطلاق فعاليات مؤتمر "فكر 14"، وذلك إيماناً بدور الإعلام ورسالته. وأكّد أن العلاقة ما بين مؤسّسة الفكر العربي والوسائل الإعلامية هي علاقة شراكة، والمؤسّسة تسعى إلى بلورة الأفكار والتباحث وإعداد الدراسات والأبحاث، لتساعد صنّاع القرار من أجل تحويل الأفكار إلى خطط وبرامج واستراتيجيات، وهذه هي مهمّة الإعلاميين الذين لا يقتصر دورهم على نقل الخبر أو تغطية الأنشطة.

وأوضح العويط أن مؤتمر "فكر 14" يأتي تزامناً مع احتفال جامعة الدول العربية في عيدها السبعين "واحتفالنا كمؤسّسة بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاقتنا، وقد اخترنا مصر البلد العزيز والقاهرة المدينة الغالية لانعقاد مؤتمرنا السنوي، وهو ليس اختياراً عشوائياً وإنما متعمّد ومقصود، لأن الاجتماع التأسيسي لمؤسّسة الفكر العربي انعقد في القاهرة سنة 2000، ولأن مصر هي البلد المقرّ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي كما تتولى هذه السنة رئاسة قمّة الملوك والرؤساء العرب، ولأن دور مصر تاريخي في كلّ ما له علاقة بالتكامل وجمع الشمل والوحدة".

ولفت إلى أن المؤسّسة تعقد مؤتمراتها السنوية في مختلف الدول العربية، فهي مؤسّسة عربية بامتياز بأهدافها ورسالتها ومشروعاتها، وهي تسعى إلى خدمة الهويّة والثقافة العربية. كما تختار المؤسّسة دائماً الموضوعات الساخنة المطروحة، والتي تشكّل أولوية في ظلّ الانقسامات والتشرذم، "فما هو على أرض الواقع يعتبر نقيض التكامل، ودورنا هو عرض التحدّيات ومحاولة ابتكار الحلول لمواجهتها".

وإذ شدّد العويط على أهمية الفكر المسؤول في ظلّ الواقع الذي يعيشه العالم العربي، أكّد أن مؤسّسة الفكر العربي تستشرف الآفاق والسبل للخروج "من حال التشتّت التي نعاني منها"، كما أنها تحتفل كل سنة بالفائزين في جوائز الإبداع العربي وجائزة أهمّ كتاب عربي، وتسعى إلى تطوير سبل ومناهج تدريس اللغة العربية، باعتبارها عنصراً أساسياً في تكوين التكامل العربي، وتركّز على برامج الترجمة لتوفير مناخ للتلاقح والتفاعل الثقافي والفكري بين الحضارات.

وتميّز اللقاء بمشاركة فنية لرسامين قدّموا عملاً بصريّاً حيّاً لكلمة المدير العام لمؤسّسة الفكر العربيّ، وذلك على ألواح وضعت خلف المنصّة. وتناولت الرّسومات التي بدأت تتطوّر وتتلوّن بشكل تدريجي، أهمّ المحاور والموضوعات التي تطرّقت إليها كلمة العويط، ما أضفى على الجلسة طابعاً متجدّداً يخرج عن المألوف، ترافق مع إعلان مؤسّسة الفكر العربيّ عن تفاصيل المنهجيّة التفاعليّة التي سيعتمدها مؤتمر "فكر 14"، وذلك من خلال استحداث دور للإعلاميين يتخطّى التغطية الكلاسيكيّة، إلى إشراكهم في إغناء المحاور المُقترحة من زاوية اختصاصهم.

وقد دوّن كلّ مشارك على حدة، أفكاره الرئيسية على ألواحٍ، كُتب على كلّ منها خمسة أسئلة تتعلّق بالطريقة المثلى لطرح موضوع التكامل العربيّ. وتميّز هذا الجزء من الجلسة بتفاعل الإعلاميين مع بعضهم خلال تدوين أجوبتهم، وذلك قبيل اختتام اللقاء بنقاش بنّاء فيما بينهم، أداره منسّق الجلسة، وتطوّر بشكل تلقائيّ، نحو ضرورة العمل على إخراج التكامل العربيّ من الدائرة النظريّة إلى النّطاق العمليّ.