«داعش» يتبنى هجوم كاليفورنيـا.. وأوبـامـا : لـن نسمـح بتـرهيبنـا

صرح الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس ان الولايات المتحدة لن تسمح "بترهيبها" بعد إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا الذي يرجح مكتب التحقيقات الفدرالي فرضية وقوف متطرفين وراءه.

وقال اوباما في خطابه الاسبوعي الذي نشره البيت الابيض "نحن اميركيون، سندافع عن قيمنا وقيم مجتمع منفتح وحر، نحن مقاومون ولن نسمح بترهيبنا" وأضاف "اذا ثبت ذلك فانه يظهر التهديد الذي نركز عليه منذ سنوات: خطر الناس الذين يستسلمون الى ايديولوجيات متطرفة عنيفة، ونعرف ان تنظيم داعش ومجموعات اخرى تشجع في العالم وفي بلادنا، اشخاصا على ارتكاب اعمال رهيبة في الغالب كذئاب منفردة".

ودعا اوباما الاميركيين الى الاتحاد معتبرا انه أفضل رد ممكن "لتكريم الارواح التي فقدت في سان بيرناردينو" و"توجيه رسالة" لمن يريدون الاساءة للولايات المتحدة.

مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي) من جهته قال إنه يجري تحقيقات في إطلاق النار في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 21 آخرين، باعتباره عملا إرهابيا، وأصدر مكتب التحقيقات صورا ثابتة للمشتبه بهما في مذبحة كاليفورنيا.

واشنطن ترجح فرضية العمل الإرهابي في عملية إطلاق النار

وقال ديفيد بوديتش مساعد مدير المكتب "اعتبارا من اليوم، واستنادا إلى المعلومات والحقائق كما نعرفها، نحن نحقق الآن في هذه الأعمال المروعة كعمل من أعمال الإرهاب" وتابع بوديتش أن "عددا من الأدلة" دفع مكتب التحقيقات الاتحادي إلى تحويل تركيز تحقيقه، لكنه لايزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك جماعة إرهابية مثل تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة قد وجهت المشتبه بهما أو أوعزت إليهما للقيام بالهجوم.

وأشار مساعد مدير مكتب التحقيقات إلى التخطيط للهجوم ومحاولات تدمير الأدلة الرقمية، بما في ذلك تدمير هاتفين محمولين، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن ماهية الأدلة التي تشير إلى أن هذه العملية كانت إرهابية. وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي إلا أنه لا يوجد دليل على أن المهاجمين المزعومين تاشفين مالك (27 عاما) وسيد رضوان فاروق (28 عاما) كانا جزءا من جماعة إرهابية أو خلية منظمة.

وأوضح أن "التحقيق حتى الآن توصل إلى دليل على تطرف القاتلين وإمكانية أن يكونا قد استوحيا عملهما من منظمة إرهابية أجنبية" وقال إنه لا يوجد دليل على أن المهاجمين كانا على اتصال مهم مع أي شخص سبق وأن أجرى معه مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا من قبل.

وكانت الزوجة المشاركة في الهجوم قد نشرت رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلنت فيه مبايعتها لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء أو قبل الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء مباشرة، وفقا لما ذكره مكتب التحقيقات. وقالت مصادر بالمخابرات الباكستانية إن مالك كانت على اتصال في الماضي مع رجل الدين المتطرف مولانا عبد العزيز في المسجد الأحمر في إسلام أباد، وقال متحدث باسم المسجد إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانا قد التقيا.

من جانبها، قالت إذاعة البيان التابعة لتنظيم داعش على الإنترنت إن اثنين من أنصار التنظيم المتطرف نفذا هجوم كاليفورنيا يوم الأربعاء خلال حفل مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا.

وقال التنظيم في البث الإذاعي أمس "هاجم اثنان من أنصار داعش قبل عدة أيام مركزا في مدينة سان برناردينو في كاليفورنيا" وكانت وكالة أنباء تدعم داعش قالت، الجمعة، إن المهاجمين من أنصار التنظيم، مصادر حكومية أميركية أكدت إنه ليس هناك دليل على أن الهجوم نفذ بناء على أوامر تنظيم داعش.