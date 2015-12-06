حظك اليوم برج الأسد يوم الإثنين 2015/12/7

على الصعيد المهنى:

> يجب أن تكون مستعداً لمواجهة المواقف المختلفة فى العمل اليوم، وخبرتك الكبيرة ستساعدك على هذا الأمر، وأنت تتمتع اليوم بروح العمل الجماعى أو العمل فى فريق، وسيظهر هذا على النتائج النهائية ومستوى العمل، كما أنك تمتلك مهارات التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للوصول إلى المستوى الذى ترغب فيه فى العمل.

> على الصعيد العاطفى:

>الحب أكبر دافع على تحقيق أحلامك فى العمل والحياة، يجب أن تعلم أن الحب لن يعطلك عن أداء مهامك اليومية بل على العكس سيكون وقودك لتستطيع تخطى أزمات الحياة بقوة، لذا ابحث عن شريك حياتك وربما تجده بجوارك وأنت لا تدرى، وبرج الأسد يعتقد أن العاطفة ليست أمراً أساسياً بالنسبة له، لذا يجب أن يدرك أن العكس هو الصحيح، وهو ما سيغير وجهة نظره عن الحياة بصفة عامة. على الصعيد الصحى:

>برودة الجو تؤثر على صحتك اليوم، لذا يجب أن تأخذ احتياطاتك وترتدى ملابس ثقيلة وتستعد لهذا الطقس البارد مع تناول الأكلات المفيدة فى الشتاء، ويجب أن تنتبه لصحتك، حتى لا تواجه مشاكل فى العمل وتتأثر فعاليتك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

> يرى علماء الفلك والأبراج أنك أصبحت تعيش فى هاجس بسبب الخوف المبالغ فيه من المستقبل، وهذا أمر خاطئ يجب أن تواجهه بقوة وتبتعد عن القلق والتوتر وبدلاً من ذلك يجب أن تكون أكثر ثقة بنفسك وبمن حولك من الأشخاص لتحظى بالتقدير والحب الذى تسعى إليه.

شبكةعيونالإخبارية

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