برامج تدريب بمعهد الإدارة تبدأ.. اليوم

يفتح معهد الإدارة العامة باب التسجيل الإلكتروني أمام المتقدمين والمتقدمات من خريجي الثانوية العامة للالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية للفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1436 /1437 ه، ابتداءً من اليوم الأحد 24 /2 /1437ه ويستمر حتى يوم الثلاثاء 4 /3 /1437ه، من خلال موقع المعهد على شبكة الإنترنت www.ipa.edu.sa.

وبين المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن المعهد يشترط للقبول أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية، أو غير سعودي من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة (العلوم الطبيعية - العلوم الشرعية - العلوم الإدارية والاجتماعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج، ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي (1431 /1432ه فأعلى).

كما يشترط المعهد للقبول، أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك للبرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد، وإذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية بالمعهد وتم استبعاده) فيشترط أن يكون قد مضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده، أما في حال كان (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فيشترط أن يكون قد مضى سنتين على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة أن البرامج الموجهة لخريجي الثانوية العامة والمنفذة في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض تشمل الأعمال البنكية، والمحاسبة، وإدارة المستشفيات، والسكرتير التنفيذي، وإدارة المواد، وبرنامج إدارة الموارد البشرية.

وبالنسبة لفرع المعهد بالمنطقة الشرقية بالدمام فسوف ينفذ برامج (إدارة الموارد البشرية - السكرتير التنفيذي)، بينما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة (جدة) برامج (المحاسبة - السكرتير التنفيذي - إدارة الموارد البشرية)، في حين ينفذ الفرع النسوي بالرياض برامج (الأعمال البنكية - إدارة الموارد البشرية - السكرتير التنفيذي - برمجة الحاسب الآلي).

كما يستقبل معهد الإدارة العامة ابتداءً من اليوم، وعلى مدى أسبوع، (3271) موظفًا حكوميًا، للالتحاق ب (156) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح الهدلق أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1609) موظفين حكوميين، ب (83) برنامجاً تدريبياً.