وزير الخدمة المدنية: برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يهدف لرفع جودة أداء الموظف الحكومي

الرياض - سلطان العثمان

وجه وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على دعم سموه الدائم والمستمر لكافة سبل وجهود تطوير العمل الحكومي والارتقاء به والذي كان آخر ما خرج على النور من خلال دعم سموه وتشجيعه متمثلاً في برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وقال العرج: إن تقديم الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما بذله من دعم ومؤازرة لهذا المشروع لا ينحصر في شخص وزير الخدمة المدنية، بل هو بمجمله شكر موظفي القطاع الحكومي لسموه على التطوير، حيث جعل نصب عينيه خدمة مليكه ووطنه، وبذل الغالي والنفيس من الجهد البدني والذهني حتى نفذ على أرض الواقع العديد من المشروعات والبرامج التي تصب في نهاية المطاف في ميدان التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل بعين تطويرية ثاقبة تصنع الحلول للمشاكل والمعضلات وتبادر إلى توطين المستقبل لتلافيها.

واختتم وزير الخدمة المدنية حديثه بالتأكيد على أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إنما يطرح وينفذ سعياً من وزارة الخدمة المدنية للالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي طالما أكدت على ضرورة تطوير بيئة العمل الحكومية، ومراجعة كافة مكوناتها للوصول الى أعلى الدرجات من جودة الخدمة المقدمة من خلال رفع جودة أداء الموظف الحكومي، وكذلك إنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، إلى جانب إعداد وبناء القادة من الصف الثاني تدعم ما يصبو إليه صانع القرار من التنمية، والتطوير كالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وتطوير الذات والارتقاء بمجمل واقع العمل الحكومي، مؤكداً على أن البرنامج يقوم على دعم تقني يعزز ويسهل إتمام كافة عمليات الموارد البشرية بين كافة القطاعات الحكومية والمواطنين المستفيدين.