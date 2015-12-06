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المحرج يكرم أبناء شهداء عاصفة الحزم ورجال الشرطة المتميزين بجازان

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المحرج يكرم أبناء شهداء عاصفة الحزم ورجال الشرطة المتميزين بجازان المحرج يكرم أبناء شهداء عاصفة الحزم ورجال الشرطة المتميزين بجازان
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مدير الأمن العام يكرم أحد أبناء الشهداء

جازان - علي المدخلي

    كرّم مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أبناء شهداء الواجب في عاصفة الحزم والمتميزين من رجال الامن بشرطة منطقة جازان وذلك في الحفل الذي اقامته شرطة جازان في محافظة أبو عريش بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بعياش.

وقال الفريق المحرج في كلمته خلال الحفل إن تكريم أبناء شهداء الواجب يأتي جزءًاً من الواجبات الوطنية والمسؤولية الاجتماعية تجاه شهداء الوطن، الذين قدموا أروع التضحيات رفعة لديننا الإسلامي وحماية لهذا الوطن، مؤكداً ان هذا التكريم يعد مشاركة وجدانية وطنية صادقة تتسم بالوفاء والتقدير والحب لهذا الوطن وأبنائه.

حضر الحفل مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر الدويسي، ومحافظ أبو عريش محمد بن لبدة، وعدد من القيادات الأمنية، ومشايخ القبائل، وأسر الشهداء.

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