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فران يعتدى على صاحب مصنع بلاستيك بـ"سكين" بسبب خلافات الجيرة بالمرج

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فران يعتدى على صاحب مصنع بلاستيك بـ"سكين" بسبب خلافات الجيرة بالمرج فران يعتدى على صاحب مصنع بلاستيك بـ"سكين" بسبب خلافات الجيرة بالمرج
تمكن رجال مباحث المرج، من القبض على فران، لقيامه بالاعتداء على صاحب مصنع بلاستيك باستخدام سكين، والتسبب فى إصابته بجرح قطعى بالرأس وجرح نافذ بالظهر، على إثر مشادة بينهما تورطت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، فتم ضبطه والأداة المستخدمة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، مفاده استقبالها "عزت ب ص" 60 سنة، صاحب مصنع بلاستيك، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه جرح نافذ بالظهر)، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه و"احمد م ح" 22 سنة، فران، بسبب خلافات حول الجيرة.

وكشفت التحريات ان المشادة بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الفران بإحداث إصابتة باستخدام سلاح ابيض "سكين"، و بإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31577 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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