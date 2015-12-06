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بالصور..سميرة سعيد تحتفل بنجاح ألبوم "عايزة أعيش" بحضور نجوم الفن

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بالصور..سميرة سعيد تحتفل بنجاح ألبوم "عايزة أعيش" بحضور نجوم الفن بالصور..سميرة سعيد تحتفل بنجاح ألبوم "عايزة أعيش" بحضور نجوم الفن
احتفلت النجمة سميرة سعيد بنجاح ألبوم "عايزة أعيش"، فى حفلٍ جمع عدد كبير من نجوم الفن والغناء أبرزهم تامر حسنى ومحمد حماقى و أنغام و أصالة، إلى جانب الفنانات إلهام شاهين وليلى علوى و بشرى وهالة صدقى.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطربة سميرة سعيد، صورتين من الحفل جمعت أغلب النجوم الحاضرين، وعلقت عليها قائلاً "أجمل نجوم واحتفالية خاصة بألبوم عايزة اعيش الليلة".

فيما نشرت الإعلامية بوسى شلبى صوراً من الحفل، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلقت على الصور قائلة "مبروك لحبيبتى الغالية نجاح ألبوم عايزة أعيش سميرة الحب.. سميرة الجودة.. سميرة التفاؤل".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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