أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

وفيما يلى الأسعار.
طماطم نصف كيلو طبق : 1.25
سلاطة خضار : 2.00
فلفل بلدى 1ك : 2.00
بذنجان رومى 1كيلو : 2.00
بطاطا : 2.25
طماطم : 2.50
بذنجان ابيض 1ك : 2.50
بذنجان عروس 1ك : 2.50
كابوتشا : 3.00
بصل 2ك : 3.50
بروكلى نصف كيلو : 4.00
فلفل رومى 1 كيلو : 4.50
خيار 1كيلو : 4.75
كوسه 1ك : 4.50
فاصوليا 1ك : 4.50
جزر 1كيلو طبق : 5.00
قرنبيط طبق : 5.25
بسله : 6.50
ليمون مالح 1ك : 6.50
بطاطس 2ك : 8.00
مشروم : 10.00
فلفل الوان 1ك : 16.00
ثوم مستورد : 19.00
الفاكهه:
كيوى : 1.50
يوسفى بلدى : 4.00
برتقال سكرى 2 كيلو : 4.50
برتقال بلدى 2كيلو : 4.50
فراولة 250 جرام : 4.50
برتقال بصره 2كيلو : 5.50
يوسفى كلمنتينا : 5.50
كنتالوب : 5.75
جوافه : 5.75
بلح رملى : 6.75
ليمون حلو 2ك : 7.50
رمان : 7.00
كاكا: 8.00
موز مستورد : 10.00
تفاح جولدن ايطالى هدايا : 13.50
تفاح احمر سكرى : 15.00
تفاح أخضر : 17.00
مانجو كيتا : 21.00
اناناس سكرى : 21.00
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