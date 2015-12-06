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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية
ينشر "اليوم السابع" الخضراوات، اليوم الأحد فى منافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة والتجارة الداخلية البالغ عددها 160 منفذًا بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وفيما يلى الأسعار.

طماطم نصف كيلو طبق : 1.25

سلاطة خضار : 2.00

فلفل بلدى 1ك : 2.00

بذنجان رومى 1كيلو : 2.00

بطاطا : 2.25

طماطم : 2.50

بذنجان ابيض 1ك : 2.50

بذنجان عروس 1ك : 2.50

كابوتشا : 3.00

بصل 2ك : 3.50

بروكلى نصف كيلو : 4.00

فلفل رومى 1 كيلو : 4.50

خيار 1كيلو : 4.75

كوسه 1ك : 4.50

فاصوليا 1ك : 4.50

جزر 1كيلو طبق : 5.00

قرنبيط طبق : 5.25

بسله : 6.50

ليمون مالح 1ك : 6.50

بطاطس 2ك : 8.00

مشروم : 10.00

فلفل الوان 1ك : 16.00

ثوم مستورد : 19.00

الفاكهه:

كيوى : 1.50

يوسفى بلدى : 4.00

برتقال سكرى 2 كيلو : 4.50

برتقال بلدى 2كيلو : 4.50

فراولة 250 جرام : 4.50

برتقال بصره 2كيلو : 5.50

يوسفى كلمنتينا : 5.50

كنتالوب : 5.75

جوافه : 5.75

بلح رملى : 6.75

ليمون حلو 2ك : 7.50

رمان : 7.00

كاكا: 8.00

موز مستورد : 10.00

تفاح جولدن ايطالى هدايا : 13.50

تفاح احمر سكرى : 15.00

تفاح أخضر : 17.00

مانجو كيتا : 21.00

اناناس سكرى : 21.00

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