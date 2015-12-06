النيابة تأمر بحبس المتهمين بحرق "ملهى العجوزة" 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس كلا من "محمد.ع.ذ" وشهرته "المجنون" 19 سنة ميكانيكى و"محمد.ع.م" وشهرته "حماصه 18 سنة طالب، و "محمد.ج.م" وشهرته "ميكا" حاصل على دبلوم صنايع 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى واقعة حرق ملهى الصياد الليلى بمنطقة العجوزة ما أسفر عن مصرع 16 شخص من العاملين بداخله، وأمرت النيابة بالتحفظ على الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة.

واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بما نسب اليهم من اتهامات، وأنهم يوم الخميس الماضى توجهوا للسهر فى الملهى الليلى إلا أن "البودى جارد" الخاص بالمطعم منعهم من الدخول وحدثت مشادة بينهم كادت أن تطور إلى حد التشابك لولا تدخل البعض، وأنهم قرروا فى تلك الليلة الانتقام من صاحب الملهى الليلى والعاملين به نتيجة الإهانة التى تعرضوا اليها فقرروا استهداف المطعم وحرقه.

وأضاف المتهمون فى التحقيقات، أنهم يوم الواقعة أعدوا زجاجات مولوتوف حارقة وتوجهوا إلى "المطعم" فى الساعات الاولى من صباح الجمعة مستخدمين دراجات بخارية، وترجل اثنان منهم وتوجها صوب المطعم، وألقوا الزجاجات الحارقة وفروا هاربين، وأنهم لم يكونوا يقصدوا بأى حال من الأحوال قتل العمال بقدر الانتقام منهم بحرق واجهة المحل فقط، لكن ما حدث كان خارجاً عن إرداتهم، وأنهم فور علمهم بما حدث وبوفاة ذلك العدد الكبير من العاملين شعروا بالخطر وقرروا الفرار إلى محافظة السويس، إلا أن قوات الأمن باغتتهم وتمكنت من الإيقاع بهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين بحرق ملهى "الصياد" والذى راح ضحيته 16شخصا من العاملين نتيجة إصابتهم بالاختناق فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات وتم القبض على متهم ثالث وسيدة اليوم عقب إرشاد المتهمين الآخرين على مكانهم بمنطقة إمبابة.

الداخلية تكشف ملابسات "مجزرة ملهى العجوزة": الجريمة بدافع الانتقام

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