"المصرى الديمقراطى" عن رغبة "عكاشة" فى رئاسة البرلمان:"عايزنا نهاجر!"

قال أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إنه لا يوجد أى أسم من أعضاء مجلس النواب المنتخبين يصلح لرئاسة المجلس لذا فإن الجميع فى انتظار الأسماء التى سيتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، تعليقا على إعلان توفيق عكاشة عضو البرلمان رغبته فى رئاسة المجلس :" الناس دى بتتعامل مع ثورة يناير على إنها مؤامرة ورئيس البرلمان يجب أن يمثل كل المصريين.. يبقا ده كلام مينفعش والا عايزنا نهاجر !".

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