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ختام الجولة السياحية للرحلة الأولى من قطار متحدى الإعاقة بأسوان اليوم

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ختام الجولة السياحية للرحلة الأولى من قطار متحدى الإعاقة بأسوان اليوم ختام الجولة السياحية للرحلة الأولى من قطار متحدى الإعاقة بأسوان اليوم
يختتم مكتب ذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، الجولة السياحية بمحافظة أسوان، للرحلة الأولى من متحدى الإعاقة، والبالغ عددهم 500 شخص، ضمن فعاليات مشروع "اعرف بلدك" الذى تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.

ويتفقد أعضاء الرحلة، بحضور أشرف صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور وليد رجب، والدكتور محمد عبد الستار، ممثلى مكتب ذوى الإعاقة بالوزارة، فى اليوم الأخير من رحلة الفوج الأول، السد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية، ومعبد فيلة، بعد زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور محمد عبد الستار، أن هذه الرحلة لتلك الفئات من متحدى الإعاقة، مواكبة لمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعاق، وتقديم الهدايا للمشاركين من محافظات "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - شمال سيناء - المنيا - أسيوط - بنى سويف - الفيوم - الشرقية - السويس - القليوبية - كفر الشيخ - دمياط - قنا - البحر الأحمر"، وممثلى كافة الإعاقات (الحركية - الصم والبكم - الذهنية - المكفوفين - ضعاف البصر - قصار القامة - الأقزام).

وأشار الدكتور عبد الستار، إلى أنه تم تقسيم المشاركين إلى قسمين قسم منهم بدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر بدأ برنامجه بأسوان، ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام.

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