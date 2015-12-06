مرتضى منصور يوجه 5 رسائل.. ' عن مدرب الزمالك الجديد وقوانين صارمة '

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 5 رسائل إلى جماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع أعضاء اللجنة الفنية على التعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا من أجل تولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

واستقر الأعضاء الحاضرين للاجتماع في النهاية على اسم باكيتا الذي كان سبق له تدريب بعض الأندية في السعودية وقطر.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق باستبعاد اسم مدرب النجم الساحلي فوزي البنزرتي وأن باكيتا أصبح هو المرشح الأول لتدريب الفرسان. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com كواليس مفاوضات الزمالك مع باكيتا. (طالع التفاصيل).

وخرج مرتضى منصور رئيس النادي ليتحدث تليفزيونيا مع برنامج (اللعبة الحلوة) على قناة LTC. حديث شمل المدرب الجديد باكيتا وقوانين صارمة ضد لاعبي الفريق.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 رسائل وجها مرتضى منصور.

** باكيتا مدرب ناجح جدا ومسيرته رائعة واستقريت اللجنة على اسمه ووافقت ثم تحدث معي مباشرة وسيصل إلى القاهرة خلال يومين على الأكثر.

** نادي الزمالك نادي كبير لا يقف على أي أحد. لا يقف على لاعب أو مدرب أو حتى رئيس نادي.

** أي لاعب في صفوف الفريق سيقوم بفتح صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي سيرحل. أي لاعب يتحدث في الإعلام عن عرض للرحيل سيتم توقيع غرامة 400 ألف جنيه عليه. من يمتلك عرضا للرحيل فليعرضه على مجلس الإدارة. ولا يحق لأي لاعب التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

** إسماعيل يوسف هو المتحدث الرسمي الوحيد باسم فريق الكرة.

** تم إلغاء معسكر الفريق في الإمارات بسبب أن الزمالك ليس فريقا صغيرا حتى يحدث معه هذا التلاعب في المواعيد.