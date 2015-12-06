عضو اتحاد الكرة لـ في الجول: لاعبو مصر كان يمكنهم الصعود للأولمبياد ' وهم نائمون '

تعجب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من فشل منتخب مصر الأولمبي في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد احتلال قاع المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا دون 23 عاما.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com يوم السبت: "هذا المنتخب بهؤلاء اللاعبين يصعدون للأولمبياد وهم نائمون في بيوتهم".

وخسرت مصر من مالي في مباراة كان الفوز فيها بأي نتيجة يضمن صعود الفراعنة الصغار للمربع الذهبي للبطولة التي يصعد منها أول ثلاثة منتخبات للأولمبياد.

وأضاف "وفرنا لهذا المنتخب كل ما طلبه الجهاز الفني.. تم صرف الملايين عليه من أجل تحضيره. حتى أن البطولة الإفريقية حسام البدري هو من رفض خوضها".

وتابع "كنا بهذه المجموعة نستطيع أن نصعد حتى لو لعبنا في أي مجموعة.. نحن الأقوى كأفراد ومستوى.. لكن لم تكن هناك أي تنفيذ للتعليمات داخل الملعب".

وأتم رئيس لجنة الحكام "الكل يتحمل المسؤولية والجميع مخطيء".