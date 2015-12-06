أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كابوس الأولمبياد - جمال علام لـ في الجول: لعبنا شوطا واحدا في السنغال.. ولا أعرف ماذا حدث!

Google+ Print
كابوس الأولمبياد - جمال علام لـ في الجول: لعبنا شوطا واحدا في السنغال.. ولا أعرف ماذا حدث! كابوس الأولمبياد - جمال علام لـ في الجول: لعبنا شوطا واحدا في السنغال.. ولا أعرف ماذا حدث!

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إنه لا يعلم ماذا حدث لمنتخب مصر الأولمبي في السنغال بعد الفشل في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وودع منتخب بطولة إفريقيا دون 23 عاما باحتلال الترتيب الرابع في المجموعة الثانية وفشل في بلوغ نصف النهائي للمنافسات التي يصعد منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد.

بالفيديو كابوس الأولمبياد – مصر تودع "بدري".. نراكم في طوكيو2020

وأضاف علام لـFilGoal.com يوم السبت "لعبنا شوطا واحدا من المباريات الثلاثة. لم أشاهد شيء آخر".

ويقصد علام الشوط الثاني من مباراة نيجيريا التي عوّض فيها منتخب مصر تأخره بهدفين نظيفين للتعادل 2-2.

وأشار "وفرنا كل شيء للمنتخب وللمدرب حسام البدري ولهذا أنتظر تقرير رئيس البعثة حمادة المصري لأعرف ماذا جرى".

وأتم رئيس اتحاد الكرة "هذا هو المفترض أننا نعده لخوض نهائيات كأس العالم 2018.. لكن أنا مثلي مثلكم. لا أعلم ماذا حدث بالضبط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم"

بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم"

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة