كابوس الأولمبياد - جمال علام لـ في الجول: لعبنا شوطا واحدا في السنغال.. ولا أعرف ماذا حدث!

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إنه لا يعلم ماذا حدث لمنتخب مصر الأولمبي في السنغال بعد الفشل في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وودع منتخب مصر بطولة إفريقيا دون 23 عاما باحتلال الترتيب الرابع في المجموعة الثانية وفشل في بلوغ نصف النهائي للمنافسات التي يصعد منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد.

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وأضاف علام لـFilGoal.com يوم السبت "لعبنا شوطا واحدا من المباريات الثلاثة. لم أشاهد شيء آخر".

ويقصد علام الشوط الثاني من مباراة نيجيريا التي عوّض فيها منتخب مصر تأخره بهدفين نظيفين للتعادل 2-2.

وأشار "وفرنا كل شيء للمنتخب وللمدرب حسام البدري ولهذا أنتظر تقرير رئيس البعثة حمادة المصري لأعرف ماذا جرى".

وأتم رئيس اتحاد الكرة "هذا المنتخب هو المفترض أننا نعده لخوض نهائيات كأس العالم 2018.. لكن أنا مثلي مثلكم. لا أعلم ماذا حدث بالضبط".