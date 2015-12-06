بالصور - أبو تريكة ورونالدينيو ونيستا وديل بييرو في لقاء منتظر

يستعد محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق للمشاركة بجوار البرازيلي رونالدينيو وأليساندرو ديل بييرو وستيفن جيرارد وكوكبة من نجوم العالم ضد نجوم الكويت في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية.

ومن المقرر إقامة مباراة يوم 18 من الشهر الجاري في الكويت في افتتاحية استاد جابر الدولي. نجوم العالم ضد نجوم الكويت.

ومن المنتظر أن يقود فريق نجوم العالم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وميلان السابق.

وستشهد المباراة تواجد رونالدينيو وأليساندرو ديل بييرو وأليساندرو نيستا ولويس فيجو وستيفن جيرارد وبول سكولز وروبيرت بيريز وغيرهم من النجوم.

شاهد نجوم العالم المُعلن عن مشاركتهم مع أبو تريكة في لقاء منتظر في الكويت