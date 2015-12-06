وزير الخارجية اليمنى: مؤتمر "جنيف 2" يبدأ فى منتصف ديسمبر

>حدد وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى مساء السبت، منتصف شهر ديسمبر الجارى موعدا لبدء محادثات جنيف 2 مع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لهم.

وقال الوزير على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حسبما اوردت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "‏محادثات جنيف-2 بين الحكومة والمتمردين من ميليشيات الحوثى وقوات على عبد الله صالح للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 ستبدأ يوم 15 ديسمبر".

وجاء تصريح المخلافى بعدما قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مسودة خطة لتطبيق قرار الأمم المتحدة.

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