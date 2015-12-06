أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية اليمنى: مؤتمر "جنيف 2" يبدأ فى منتصف ديسمبر

Google+ Print
وزير الخارجية اليمنى: مؤتمر "جنيف 2" يبدأ فى منتصف ديسمبر وزير الخارجية اليمنى: مؤتمر "جنيف 2" يبدأ فى منتصف ديسمبر

>حدد وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى مساء السبت، منتصف شهر ديسمبر الجارى موعدا لبدء محادثات جنيف 2 مع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لهم.

وقال الوزير على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حسبما اوردت قناة "سكاى نيوز" ، إن "‏محادثات جنيف-2 بين والمتمردين من ميليشيات الحوثى وقوات على عبد الله صالح للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 ستبدأ يوم 15 ديسمبر".

وجاء تصريح المخلافى بعدما قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مسودة خطة لتطبيق قرار الأمم المتحدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»