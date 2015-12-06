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وزير التعليم: تكليف قيادة جديدة لإدارة مجموعة مدارس الإخوان خلال أيام

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وزير التعليم: تكليف قيادة جديدة لإدارة مجموعة مدارس الإخوان خلال أيام وزير التعليم: تكليف قيادة جديدة لإدارة مجموعة مدارس الإخوان خلال أيام
قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تكليف أحد القيادات بتولى منصب رئيس مجلس مدارس مجموعة 30 يونيو التابعة لجماعة الإخوان خلال أيام بعد تقدم محمود وهدان باستقالته من المنصب خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه جارى اختيار أحد الاشخاص لتكليفة بتولى مجلس إدارة المدارس، مشيرا إلى أن " وهدان" ما زال قائم بالعمل حتى يتم اختيار بديل له.

الجدير بالذكر أن مجلس مجموعة مدارس30 يونيو يضم مدارس جماعة الإخوان والتى وصل عددها قرابة لـ 84 مدرسة تديرها الوزارة فى 16 محافظة، حيث يتولى مجلس إدارة المدرسة أشخاص تابعين لوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.


>- رئيس مجلس إدارة "مدارس الإخوان" يتقدم باستقالته لوزير التعليم

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