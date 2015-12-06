أردوغان متعاليا :"من سيكون له صداقة مع تركيا سيستفيد ومن يعادينا سيخسر"

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن تركيا الآن تجاوزت المرحلة الصعبة، والآن تركيا الجديدة ليست تركيا الماضية، مضيفاً :" كل من سيكون له علاقة صداقة مع تركيا سيستفيد وسيربح ومن يعادى تركيا سيخسر وينهزم".

وأضاف فى خطاب له اليوم السبت ،"نحن نسير فى نفس الطريق، ولا ننسى عثمان غازى وأصلان والسلطان محمد الفاتح والسلطان ياووز، ونحن أحفاد مصطفى كمال أتاتورك وسنبقى نحافظ على العهد، من يكون يواجهنا ويريد أن يرد علينا سنقف فى وجهه"، مستطرداً :" ليس لدينا مشكلة أخرى إلا لتحقيق السلام والسعادة لهؤلاء الأخوة فى دول الجوار، ونحن مستعدون لتحقيق عملية السلام دائماً، ولكن يجب على الدول الأخرى أن تحترم سيادتنا، والذين يريدون وينتظرون الاحترام منا يجب عليهم أن يحترمونا أيضاً".



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