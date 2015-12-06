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ائتلاف مناهض للشيعة: إيران نظمت رحلة لقراء مصريين لطهران لاختراق الأزهر

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ائتلاف مناهض للشيعة: إيران نظمت رحلة لقراء مصريين لطهران لاختراق الأزهر ائتلاف مناهض للشيعة: إيران نظمت رحلة لقراء مصريين لطهران لاختراق الأزهر
كشف ائتلاف "خير أمة" المناهض للشيعة أن الحرس الثورى الإيرانى نظم خلال الأسبوع الماضى رحلة لقراء مصريين إلى طهران، موضحا أن القراء هما محمد الشحات أنور ومحمد يحيى الشرقاوى.

وقال ناصر رضوان مؤسس الائتلاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"فى غفلة من الأزهر ومن وزارة الأوقاف و نقابة القراء خالف القارئان محمد الشحات أنور و محمد يحى الشرقاوى القرار و ذهبا إلى إيران من أجل حفنة دولارات فى غياب جميع الأجهزة المعنية".

وطالب "رضوان" أجهزة الدولة والتحقيق مع القارئين ، مضيفاً :" يجب التحقيق مع القارئين بعد أن استغلتهما إيران بنشر صورهما للإيهام بأن الأزهر يؤيد التشيع ".
>وأضاف مؤسس ائتلاف خير أمة :"هدف إيران من هذه الرحلات استقطاب عدة شخصيات مصرية لاختراق الأزهر و استغلال صور القراء فى الزعم أن الأزهر يبارك التشيع رغم أن الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارا بمنع سفر القراء المصريين إلى إيران".


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