أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعادة محاكمة 132 متهم فى أعمال عنف بكفر الشيخ عقب فض رابعة

Google+ Print
إعادة محاكمة 132 متهم فى أعمال عنف بكفر الشيخ عقب فض رابعة إعادة محاكمة 132 متهم فى أعمال عنف بكفر الشيخ عقب فض رابعة
تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، قضية أحداث الشغب التى وقعت بمحيط الاستاد الرياضى، وقسم شرطة كفر الشيخ، 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية، ويحاكم المتهمين فيها على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ.

وكانت محكمة النقض قضت فى يونيو الماضى، بقبول الطعن الذى تقدم به 132 متهمًا من الجماعة الإرهابية وأنصارهم، على حكم حبسهم 10 سنوات، وإلغاء الحكم، إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365