إعادة محاكمة 132 متهم فى أعمال عنف بكفر الشيخ عقب فض رابعة

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، قضية أحداث الشغب التى وقعت بمحيط الاستاد الرياضى، وقسم شرطة كفر الشيخ، 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية، ويحاكم المتهمين فيها على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ.

وكانت محكمة النقض قضت فى يونيو الماضى، بقبول الطعن الذى تقدم به 132 متهمًا من الجماعة الإرهابية وأنصارهم، على حكم حبسهم 10 سنوات، وإلغاء الحكم، إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.