قبيلة الرواشد تحتفل بذكرى الاتحاد

أقام أبناء قبيلة الرواشد احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين، وشمل الحفل الذي أقيم بمجلس الشيخ مبارك بن دفنا الراشدي في أبوظبي قصائد شعرية تتغنى بالانتصارات والإنجازات العظيمة التي تحققها دولة الإمارات، وشملت القصائد كذلك الولاء والوقوف خلف القيادة العظيمة، كما شمل الحفل فقرات تراثية لأبناء القبيلة وهم يتزينون بأعلام دولتنا الحبيبة.

وفي هذه المناسبة العظيمة، رفع أبناء قبيلة الرواشد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأغلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى كل أبناء شعب الإمارات العظيم.

حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلة الرواشد، وحشد كبير من الحضور.