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حبس عامل 4 أيام للتعديه على طبيب بالمستشفى العام بكفر الشيخ

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حبس عامل 4 أيام للتعديه على طبيب بالمستشفى العام بكفر الشيخ حبس عامل 4 أيام للتعديه على طبيب بالمستشفى العام بكفر الشيخ
قرر أحمد عبد الحى رئيس نيابة بندر كفرالشيخ بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، مساء اليوم السبت، حبس "يوسف .م" 32 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمر بضبط وإحضار 3 آخرين لاتهامهم بالتعدى على الدكتور محمود الربيعى أخصائي العظام بمستشفى كفرالشيخ أثناء تأدية عمله.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بإصابة الدكتور محمود الربيعى أخصائى العظام بمستشفى كفرالشيخ العام داخل المستشفى أثناء تأدية عمله وإصابته، حيث تم حجزه بغرفة العناية، كما تم إتهامهم بإتلاف بعض الممتلكات بالاستقبال وممارسة البلطجة من قبل 4 مرافقين لمريض باستقبال كفر الشيخ، القى القبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365