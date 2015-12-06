مراسلة اليوم السابع بقنا: جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الحسابات الوهمية

أكدت الزميلة هند المغربى، مراسلة جريدة اليوم السابع بقنا، أن هناك من يحاولون استغلال اسم "اليوم السابع" والعاملين بها للنصب علي المواطنين بمحافظة قنا، لافتة إلى أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى ليست لها علاقة بها تحت اسم "هند المغربى"، تتعامل مع المسئولين والمواطنين للنصب عليهم وإيهامهم بأنها تابعة لجريدة وموقع اليوم السابع.

وأوضحت مراسلة "اليوم السابع"، أنه تم تحرير محضرا سابقا بإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية رقم 16 أحوال لسنة 2014، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يديرون هذه الحسابات.

وطالبت الزميلة، المسئولين والمواطنين بمحافظة قنا بعدم الانسياق أو تصديق وراء أى حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى باسمها تقوم بإضافة المواطنين بقنا واستغلالهم من خلال نشر أخبار موقع اليوم السابع .

كانت جريدة "اليوم السابع"، قد نشرت تحذيرا ضمن أخبارها العاجلة تحذر خلاله من وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم اسم المؤسسة للنصب علي المواطنين بقنا.

وحذرت مؤسسة "اليوم السابع" المواطنين من وجود حسابات بأسماء أشخاص "موضحة بالصور أدناه" ينتحلون صفة صحفيين بجريدة وموقع اليوم السابع ليس لهم علاقة إطلاقا بالمؤسسة يقومون بالنصب علي المواطنين من خلال إيهامهم بالانتماء لمؤسسة اليوم السابع، وأنهم يعملون بالمؤسسة بمحافظة قنا فى محاولة للتواصل مع عدد من المسئولين والمواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظة قنا للنصب عليهم، ووجب التوضيح بأن معرفة المراسلين التابعين للمؤسسة يكون عن طريق التواصل مع الجريدة فقط من خلال الأرقام والبريد الإلكترونى الموجود على الموقع الإلكترونى للجريدة.

وتؤكد المؤسسة حرصها على مصلحة المواطنين، لذا وجب التحذير وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الحسابات وجار التوصل لأصحابها عن طريق الجهات الأمنية المسئولة، مطالبة المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أى شخص ينتحل شخصية صحفي بجريدة وموقع اليوم السابع دون تحقيق شخصية.

"اليوم السابع" تحذر من استخدام اسمها على مواقع التواصل للنصب على المواطنين

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