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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/12/7

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/12/7 حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/12/7

لبرج الحمل:


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على الصعيد المهنى:


>أفكارك تدور فى دوامة من الارتباك، ورغم أنها أفكار إبداعية إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن تكون واقعية، ستواجهين صعوبة فى الحفاظ على ثباتك واستقرارك والوقوف على أرضية صلبة، هذا هو التحدى الأكبر الخاص بك اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>مشاعرك العاطفية اليوم ستكون عالية جدًا لأن فينوس فى بيتك، ولكنك قد لا تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك المكثفة اليوم، لذا ربما هذا هو الوقت المناسب لتبطئ من إيقاعك قبل أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ويحدث ما لم تتوقعه.

تذكر أن القلب والعقل والجسم هم رد فعل لكل شىء وهى "طاقتك" والتى تكتسب زخمًا كبيرًا.

على الصعيد الصحى:


>يجب أن تأخذ حذرك من السعال والبرد اليوم، فأنت عرضة للوقوع فريسة للمرض بشكل طفيف وقد تشعر أيضًا فى ظل تقلبات الطقس بالتهاب فى الحلق، فحافظ على نفسك وتجنب الإفراط فى المشروبات المثلجة واهتم بنفسك فهى تستحق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>لديك ما يكفى من الطاقة لأخذ زمام المبادرة والبدء فى مغامرة جديدة. استكشف المزيد من المناطق الجديدة واستعد هواياتك القديمة أو تعلم أخرى جديدة، وفكر فى أنه حان الوقت لتصبح أكثر خبرة فى ما تحب القيام به.

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مصر 365

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