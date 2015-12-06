حظك اليوم برج الحوت ليوم الإثنين 2015/12/7

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>الوضع المتوتر، يجعلك تشعر بالقلق والخوف من كل شىء يحيط بك، ويحبط كثيراً، ولكن يجب أن تتغلب على كل هذه المشاعر السلبية، التى من الممكن أن يكون لها أضرار سلبية على العمل فيما بعد، كما أنها من المؤكد ستجعلك أقل كفاءة.>الأوضاع السيئة تُشعرك بأنك غير قادر على الدخول فى علاقة عاطفية الآن، وبأنك فقدت قدرتك على الحب والعطاء، ولكن كل هذا سينتهى قريباً وقت أن تجد الحبيب إلى جوارك، فأنت الآن بحاجة إلى هذه العلاقة على الرغم من خوفك منها، إلا أنها ستساعدك على تجاوز الكثير من الأزمات والظروف السيئة.>على الرغم من أن أوضاعك الصحية ليست فى صالحك بنسبة كبيرة، إلا أنك الآن تشعر بأن حالتك ليست سيئة، لذا يجب أن تهتم قليلاً بنفسك، ويكون لديك الوقت الكافى للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع.>يتوقع لك علماء الفلك أن هذه الفترة الزمنية هى الأفضل لك على الإطلاق، ربما تمر ببعض التغيرات الطفيفة، إلا أنك لديك قدرة على السيطرة والتحكم فى الأمور ومعالجتها بشكل صحيح، فحاول أن تستثمر كل الفرص هذه الفترة.