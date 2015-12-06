حظك اليوم برج الدلو ليوم الإثنين 2015/12/7

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأمور تسير على ما يرام، ولكن شعور القلق مازال يسيطر عليك، ربما تكون الأوضاع الحالية ليست هى الأفضل بل على الأقل فرصة للبداية، حاول أن تستغل هذا الوقت فى تعلم المزيد والمزيد، حتى تكون مؤهلا فيما بعد للعمل فى مكان أفضل مما أنت فيه الآن.>علاقتك بالحبيب تبدو جيدة، ولكنك دائماً ما تشعر بالتقصير تجاهه خصوصاً لأنك فى هذه الفترة تمر بأوضاع نفسية معينة، تمنعك من مشاركته الحياة والحب كما تتمنى، ولكن حاول الهدوء والاسترخاء، وتعامل مع الأمر بشكل مختلف وأكثر هدوءاً.>أوضاعك الصحية سيئة للغاية، لأنك دائماً ما ترى أنها الشىء الذى يجب أن تهتم به فى النهاية، وهو ما عرضك لأزمة صحية مفاجئة فى الفترة المقبلة، حاول أن تتفادها بمزيد من الحرص واتباع تعليمات الطبيب.>الأمور جميعها تسير بشكل جيد، حاول أن تكون على قدر المسئولية وتتحمل عقبات كافة القرارات التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك دائماً ما تشعر بالتردد تجاه تصرفاتك، فحاول أن تتوخى الحذر، وتتعامل مع الأمور بحرص شديد، حتى تحصل على ما تريد.