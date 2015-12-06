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حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2015/12/7

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حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2015/12/7 حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2015/12/7

على الصعيد المهنى:


>يجب أن تبتعد عن الفوضى وتلجأ للتنظيم حتى تستطيع أن تجعل اليوم يمر بدون أى مشاكل، وكن أكثر تعاوناً مع زملائك فى العمل واطلب إثباتات على كل عمل تقوم به أو مهمة حتى لا تقع فى خطأ مهنى يسبب لك مشاكل كبيرة بعد ذلك، واليوم يعتبر من أفضل الأيام فى حياتك المهنية، كل ما تحتاجه فقط هو قليل من الفوضى وكثير من التنظيم والاتزان.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك العاطفية بشريك حياتك فى أفضل حالتها اليوم، وسوف تقضى معه أوقاتاً جميلة فى أحد الأماكن الرومانسية استمتع بهذا الوقت بعد يوم طويل من العناء والمجهود فى العمل، واعلم جيداً أنك يجب أن توازن بين حياتك العملية وحياتك الشخصية.

على الصعيد الصحى:


>ظروفك الصحية فى أفضل حالتها، وهو ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ قسطاً قليلاً من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك أن تمر بيوم صعب فى العمل بسبب كثرة الضغوط المهنية، ولكنك قوياً وسوف تستطيع مواجهة الموقف بقوة وذكاء، وسوف تكون علاقتك بشريك حياتك فى أفضل أحوالها اليوم، فأنت قمت بالاختيار الصحيح له، وبذلك لا توجد مشاكل لديك، ولأن طالعك اليوم يوحى بالتفاؤل والخير ابتسم وكون الصداقات مع الآخرين وكن منفتحاً لتصل إلى من تريد وتحقق كل أهدافك طويلة وقصيرة الأمد.

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مصر 365

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