حظك اليوم برج العذراء يوم الإثنين 2015/12/7

توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:
>حاول الحفاظ على هدوئك، وتجنب الضغائن، التزم بالعمل الجيد، وحاول كسب ود أصدقائك فى العمل بتذكر المناسبات الاجتماعية التى يسعدون بها.
توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
>الحب يطرق بابك فلا تصده، يظهر أمامك شخص جديد أو عائد من الماضى البعيد، استقبله جيداً ودع مشاعرك تأخذك فى طريق الحب.
توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
>صحتك فى الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط فى حياتك.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>برج العذراء برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الآخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الأحد يرى علماء الفلك والأبراج أن الأوان قد حان لاستقبال ضيف جديد فى قلبك، وأنه لا مجال للتردد الآن، فقط اختر الشخص المناسب، وانسى تجارب الماضى لتحظى بنهاية سعيدة.