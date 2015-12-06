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حظك اليوم لبرج الأسد يوم الإثنين 2015/12/7

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حظك اليوم لبرج الأسد يوم الإثنين 2015/12/7 حظك اليوم لبرج الأسد يوم الإثنين 2015/12/7

على الصعيد المهنى:

أنت تعمل فى منصب هام ويجب أن تكون أكثر حرصاً وحساسية، حتى تواجه المواقف الصعبة فى العمل، ويجب أيضاً أن تحاول العمل فى فريق أو مجموعة لتتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليك، ويجب أن تتغلب على أسلوب الأنانية وتنجز الأعمال مع زملاء العمل، فالتعاون يوف يجعلك محبوباً فى دائرة العمل وسيمكنك من تحقيق أهدافك قصيرة وطويلة المدى.

على الصعيد العاطفى:

يتوقع علماء الفلك أنك تمر بأزمة عاطفية مع شريك حياتك بسبب غيرتك الشديدة عليه، لذا يجب أن تبتعد عن هذا الأسلوب، كما أن شريك حياتك أصبح يشعر بالضيق من إلقاء اللوم والنقد الدائم له، لأنه يشعره بالتقصير الدائم فى حقك، كن حريصاً حتى لا تحاصر شريك حياتك ويشعر بالاختناق وهو ما سيجعله يبتعد عنك بأى شكل من الأشكال.

على الصعيد الصحى:

يجب أن تلجأ لممارسة الرياضة لتستعيد نشاطك وحيويتك، وتتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والمتنوع مثل: الخضراوات والفواكه والألبان وابتعد عن العادات الضارة فى حياتك مثل: تناول كثير من والمشروبات الغازية وابتعد أيضاً عن التدخين وحاول تعديل سلوكياتك بكل الطرق للحفاظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يرى علماء الفلك أنك يجب أن تبتعد عن أسلوب اللوم والعتاب للمحيطين بك، لأن هذا الأسلوب يجعلهم يشعرون بالضيق منك وأصبح هذا الأسلوب غير مجدٍ على الإطلاق، لذا يجب أن تجرب أساليب أخرى معهم.

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مصر 365

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