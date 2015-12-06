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حظك اليوم برج القوس ليوم الإثنين 2015/12/7

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حظك اليوم برج القوس ليوم الإثنين 2015/12/7 حظك اليوم برج القوس ليوم الإثنين 2015/12/7

لبرج القوس:
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على الصعيد المهنى:

الأجواء فى صالحك، فعلى الرغم من كافة الضغوط النفسية التى تتعرض لها يومياً فى العمل، إلا أنك لديك القدرة على التعامل مع كل المتغيرات والصعوبات التى تمر بها فى حياتك، فمن الأفضل أن تستمر فى هذا الطريق حتى لا تخسر المزيد من الطاقة والوقت.

على الصعيد العاطفى:

على المستوى العاطفى، كل ما عليك هو أن تكون إلى جوار الحبيب أكثر وقت متاح لك، لأنه دائماً ما يحتاج إليك، ومن الواجب عليك، أن تنحى كافة الأزمات والمشاكل جانباً، حتى لا تصطدم به، خصوصاً أنه تحملك كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تحاول أن تقدم له المزيد من الأعذار لأنه لن يقدر على تقبلها بأى شكل فى الوضع الحالى.

على الصعيد الصحى:

تحذرك الأوضاع الجارية من الطقس السيئ والذى من الممكن أن يصيبك بأى أزمة صحية، فبدلاً من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان، لأنه فى الفترة المقبلة، سيكون لديك الكثير من المهام المؤجلة التى يجب أن تقوم بها وتحتاج منك إلى الكثير من الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

خير كثير ينتظرك فى الخير فى الفترة المقبلة، ما قدمته ستجنيه بكل تـأكيد، فلا تيأس من تأخر القرارات التى تتعلق بمجال العمل، فما عليك إلا الانتظار والصبر حتى تحقق الحلم المنتظر.

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مصر 365

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