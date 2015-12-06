حظك اليوم برج الثور الإثنين 2015/12/7

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>

على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>

>أنت فى تناغم مع المحيطين بك بشكل كامل، وهذا يسهل عليك كثيرًا أن تمضى قدما وتحقق إنجازات كبيرة فى العمل، وهذا يجعلك تتمتع بميزة كبيرة، خاصة إذا كان عملك يتطلب العمل ضمن فريق.العلاقة العاطفية تسيطر على تفكيرك اليوم بفضل فينوس، ولا يمكنك أن تفكر فى شىء آخر غيرها، والحديث عنها، لذا ربما هو وقت مناسب لأن تكون هناك محادثة من القلب للقلب مع حبيبك لتعميق علاقة الحب الخاصة بك.ستشعر اليوم أنك فى صحة جيدة وقد بدأ هذا التغيير بشكل لطيف خلال الأيام القليلة الماضية، وسينعكس ذلك على صحتك النفسية التى ستتحسن وسينتابك شعور بالامتنان تجاه تحسن صحتك، لكن يجب أن تواصل الحرص على نظامك الصحى والغذائى كما كنت تفعل فى الفترة الأخيرة.لا تراهن كثيرًا على الانطباعات الأولى، فالناس قد يبدون متعجرفين أو مغرورين عند أول لقاء بهم، ولكن يمكن أن يصبحوا مقربين لك وودودين فى ما بعد وفى حياتهم اليومية. وتحتاج إلى النظر فى السياق قبل إطلاق حكمك أو إبداء أى ملاحظات، فقد يكونون فى مزاج سيئ وربما كان لديهم صداع أو ربما يحاولون التستر على ضعفهم فيتظاهرون بالقوة.