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حظك اليوم برج الثور الإثنين 2015/12/7

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 2015/12/7 حظك اليوم برج الثور الإثنين 2015/12/7

لبرج الثور:
>على الصعيد المهنى:


>أنت فى تناغم مع المحيطين بك بشكل كامل، وهذا يسهل عليك كثيرًا أن تمضى قدما وتحقق إنجازات كبيرة فى العمل، وهذا يجعلك تتمتع بميزة كبيرة، خاصة إذا كان عملك يتطلب العمل ضمن فريق.

على الصعيد العاطفى:
>

العلاقة العاطفية تسيطر على تفكيرك اليوم بفضل فينوس، ولا يمكنك أن تفكر فى شىء آخر غيرها، والحديث عنها، لذا ربما هو وقت مناسب لأن تكون هناك محادثة من القلب للقلب مع حبيبك لتعميق علاقة الحب الخاصة بك.

على الصعيد الصحى:
>

ستشعر اليوم أنك فى صحة جيدة وقد بدأ هذا التغيير بشكل لطيف خلال الأيام القليلة الماضية، وسينعكس ذلك على صحتك النفسية التى ستتحسن وسينتابك شعور بالامتنان تجاه تحسن صحتك، لكن يجب أن تواصل الحرص على نظامك الصحى والغذائى كما كنت تفعل فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>

لا تراهن كثيرًا على الانطباعات الأولى، فالناس قد يبدون متعجرفين أو مغرورين عند أول لقاء بهم، ولكن يمكن أن يصبحوا مقربين لك وودودين فى ما بعد وفى حياتهم اليومية. وتحتاج إلى النظر فى السياق قبل إطلاق حكمك أو إبداء أى ملاحظات، فقد يكونون فى مزاج سيئ وربما كان لديهم صداع أو ربما يحاولون التستر على ضعفهم فيتظاهرون بالقوة.

 

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مصر 365

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