حظك اليوم برج الجدى الإثنين 2015/12/7

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>

>أنت فى المكان المناسب فى الوقت المناسب ولديك كل ما تحتاجه من أجل النجاح فكف عن الشكوى ولا تتكاسل، لا يوجد سبب لأن تشعر بالاستياء أو الغضب لديك قوة عظيمة بين يديك فاستفد من هذا الوقت الثمين.حان الوقت للتخفيف من محاولاتك للسيطرة على كل الظروف فى علاقة الحب الخاصة بك، فهناك بعض التغييرات التى تحدث ولن يمكنك السيطرة عليها. لا تستسلم لمخاوفك لأنها ستتضخم فقط إذا غذيتها طوال الوقت بطاقتك.

انتظر وترقب قبل القيام بشىء جذرى لتغيير وضعك، وسترى فرحة قريبة فى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>

من المتوقع أن تواجه مشكلات فى النوم اليوم وقد تعانى صعوبات كبيرة فى الاستمتاع بليلة نوم هانئة. حاول أن تقلل من توترك وتتذكر أنه لا سبب حقيقى للقلق فمن المهم أن تفكر بالأشياء الإيجابية قبل اليوم وإلا ستستيقظ مع شعور سيئ جدًا بالتعب والإرهاق.أنت اليوم محبوب جدًا وطائفة واسعة من الناس ستتواصل معك وتريد قضاء بعض الوقت معك، قد يكون من الصعب عليك تحديد لمن تقول نعم ومن تؤجل طلبه إلى وقتٍ لاحق، وربما يصبح القرار أسهل إذا فكرت بأن الناس الذين تعرفهم من الماضى ودائمًا كانوا جوارك يستحقون الأولوية فى حياتك.