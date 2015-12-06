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حظك اليوم برج الميزان يوم الإثنين 2015/12/7

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حظك اليوم برج الميزان يوم الإثنين 2015/12/7 حظك اليوم برج الميزان يوم الإثنين 2015/12/7

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توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:
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>تحظى بترقية أو مكافأة فى العمل، كما تتلقى الإشادة على مشروع، التزم بثقتك وإيمانك بأهدافك، واجعل الطموح رفيقك فى الطريق إلى القمة.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى


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تبدأ علاقتك العاطفية فى الفتور، وينتابك حالة من الملل من شريك حياتك، حاول أن تجدد علاقتكما، وتذكر كل الأشياء الحلوة التى اعتدتم فعلها سوياً.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

التزم بالفحوصات الطبية الدورية، وسارع إلى إجراء الفحوصات، وزيارة طبيب العائلة، إذا شعرت بأى ألم مفاجئ، فربما تكون بادرة على مرض خطير.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيب مثالى و"مضحى" حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الأحد يرى علماء الفلك والأبراج أن مشكلة كبيرة تعانى منها من فترة ستحل قريبا، وأسهل مما تتصور، فقط اتبع الطرق القانونية، واقبل مساعدة الخبراء والأصدقاء.
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مصر 365

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