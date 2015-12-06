حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2015/12/7

6 حظك اليوم لبرج الأسد يوم الأحد/12/2015

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توقعات لبرج الأسد على الصعيد المهنى

يجب أن تكون مستعداً لمواجهة المواقف المختلفة فى العمل اليوم، وخبرتك الكبيرة ستساعدك على هذا الأمر، وأنت تتمتع اليوم بروح العمل الجماعى أو العمل فى فريق، وسيظهر هذا على النتائج النهائية ومستوى العمل.

توقعات لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

الحب أكبر دافع على تحقيق أحلامك فى العمل والحياة، يجب أن تعلم أن الحب لن يعطلك عن أداء مهامك اليومية بل على العكس سيكون وقودك لتستطيع تخطى أزمات الحياة بقوة، لذا ابحث عن شريك حياتك وربما تجده بجوارك وأنت لا تدرى.

توقعات لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

برودة الجو تؤثر على صحتك اليوم، لذا يجب أن تأخذ احتياطاتك وترتدى ملابس ثقيلة وتستعد لهذا الطقس البارد.

حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/12/6

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

أنت فى تناغم مع المحيطين بك بشكل كامل، وهذا يسهل عليك كثيرًا أن تمضى قدما وتحقق إنجازات كبيرة فى العمل وهذا يجعلك تتمتع بميزة كبيرة خاصة إذا كان عملك يتطلب العمل ضمن فريق.

على الصعيد العاطفى:

العلاقة العاطفية تسيطر على تفكيرك اليوم بفضل فينوس، ولا يمكنك أن تفكر فى شىء آخر غيرها، والحديث عنها، لذا ربما هو وقت مناسب لأن تكون هناك محادثة من القلب للقلب مع حبيبك لتعميق علاقة الحب الخاصة بك.

على الصعيد الصحى:

ستشعر اليوم أنك فى صحة جيدة وقد بدأ هذا التغيير بشكل لطيف خلال الأيام القليلة الماضية، وسينعكس ذلك على صحتك النفسية التى ستتحسن وسينتابك شعور بالامتنان تجاه تحسن صحتك، لكن يجب أن تواصل الحرص على نظامك الصحى والغذائى كما كنت تفعل فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تراهن كثيرًا على الانطباعات الأولى، فالناس قد يبدون متعجرفين أو مغرورين عند أول لقاء بهم ولكن يمكن أن يصبحوا مقربين لك وودودين فى ما بعد وفى حياتهم اليومية. وتحتاج إلى النظر فى السياق قبل إطلاق حكمك أو إبداء أى ملاحظات، فقد يكونون فى مزاج سيئ وربما كان لديهم صداع أو ربما يحاولون التستر على ضعفهم فيتظاهرون بالقوة.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/12/6

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

أنت فى المكان المناسب فى الوقت المناسب ولديك كل ما تحتاجه من أجل النجاح فكف عن الشكوى ولا تتكاسل، لا يوجد سبب لأن تشعر بالاستياء أو الغضب لديك قوة عظيمة بين يديك فاستفد من هذا الوقت الثمين.

على الصعيد العاطفى:

حان الوقت للتخفيف من محاولاتك للسيطرة على كل الظروف فى علاقة الحب الخاصة بك، فهناك بعض التغييرات التى تحدث ولن يمكنك السيطرة عليها. لا تستسلم لمخاوفك لأنها ستتضخم فقط إذا غذيتها طوال الوقت بطاقتك.

انتظر وترقب قبل القيام بشىء جذرى لتغيير وضعك، وسترى فرحة قريبة فى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى:

من المتوقع أن تواجه مشكلات فى النوم اليوم وقد تعانى صعوبات كبيرة فى الاستمتاع بليلة نوم هانئة. حاول أن تقلل من توترك وتتذكر أنه لا سبب حقيقى للقلق فمن المهم أن تفكر بالأشياء الإيجابية قبل اليوم وإلا ستستيقظ مع شعور سيئ جدًا بالتعب والإرهاق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

أنت اليوم محبوب جدًا وطائفة واسعة من الناس ستتواصل معك وتريد قضاء بعض الوقت معك، قد يكون من الصعب عليك تحديد لمن تقول نعم ومن تؤجل طلبه إلى وقتٍ لاحق، وربما يصبح القرار أسهل إذا فكرت بأن الناس الذين تعرفهم من الماضى ودائمًا كانوا جوارك يستحقون الأولوية فى حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد/12/2015 6

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

تطلب إجازة من العمل، وربما من البيت أيضا وتقرر الذهاب فى منطقة لا يزعجك فيها أحد.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تشعر برغبة فى لقاء وجوه وقلوب جديدة، وتنفتح على المزيد من البلاد والثقافات.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تشعر برغبة فى استعادة توازنك الأول، ومحاولة تقوية نفسك بدنياً، استغل هذه الرغبة وحولها لحقيقه، ولا تستسلم لرغبتك فى الإفراط فى الطعام.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/12/6

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

أفكارك تدور فى دوامة من الارتباك، ورغم أنها أفكار إبداعية إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن تكون واقعية، ستواجهين صعوبة فى الحفاظ على ثباتك واستقرارك والوقوف على أرضية صلبة، هذا هو التحدى الأكبر الخاص بك اليوم.

على الصعيد العاطفى:

مشاعرك العاطفية اليوم ستكون عالية جدًا لأن فينوس فى بيتك، ولكنك قد لا تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك المكثفة اليوم، لذا ربما هذا هو الوقت المناسب لتبطئ من إيقاعك قبل أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ويحدث ما لم تتوقعه.

تذكر أن القلب والعقل والجسم هم رد فعل لكل شىء وهى "طاقتك" والتى تكتسب زخمًا كبيرًا.

على الصعيد الصحى:

يجب أن تأخذ حذرك من السعال والبرد اليوم فأنت عرضة للوقوع فريسة للمرض بشكل طفيف وقد تشعر أيضًا فى ظل تقلبات الطقس بالتهاب فى الحلق، فحافظ على نفسك وتجنب الإفراط فى المشروبات المثلجة واهتم بنفسك فهى تستحق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

لديك ما يكفى من الطاقة لأخذ زمام المبادرة والبدء فى مغامرة جديدة. استكشف المزيد من المناطق الجديدة واستعد هواياتك القديمة أو تعلم أخرى جديدة، وفكر فى أنه حان الوقت لتصبح أكثر خبرة فى ما تحب القيام به.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 2015/12/6

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

>الوضع المتوتر، يجعلك تشعر بالقلق والخوف من كل شىء محيط بك، ويحبط كثيراً، ولكن يجب أن تتغلب على كل هذه المشاعر السلبية، التى من الممكن أن يكون لها أضرار سلبية على العمل فيما بعد، كما أنها من المؤكد ستجعلك أقل كفاءة.

الأوضاع السيئة تُشعرك بأنك غير قادر على الدخول فى علاقة عاطفية الآن، وبأنك فقدت قدرتك على الحب والعطاء، ولكن كل هذا سينتهى قريباً وقت أن تجد الحبيب إلى جوارك، فأنت الآن بحاجة إلى هذه العلاقة على الرغم من خوفك منها، إلا أنها ستساعدك على تجاوز الكثير من الأزمات والظروف السيئة.

على الصعيد الصحى:

على الرغم من أن أوضاعك الصحية ليست فى صالحك بنسبة كبيرة، إلا أنك الآن تشعر بأن حالتك ليست سيئة، لذا يجب أن تهتم قليلاً بنفسك، ويكون لديك الوقت الكافى للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع لك علماء الفلك أن هذه الفترة الزمنية هى الأفضل لك على الإطلاق، ربما تمر ببعض التغيرات الطفيفة، إلا أنك لديك قدرة على السيطرة والتحكم فى الأمور ومعالجتها بشكل صحيح، فحاول أن تستثمر كل الفرص هذه الفترة.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 2015/12/6

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

الأمور تسير على ما يرام، ولكن شعور القلق مازال يسيطر عليك، وربما تكون الأوضاع الحالية ليست هى الأفضل بل على الأقل فرصة للبداية، حاول أن تستغل هذا الوقت فى تعلم المزيد والمزيد، حتى تكون مؤهلا فيما بعد للعمل فى مكان أفضل مما أنت فيه الآن.

على الصعيد العاطفى:

علاقتك بالحبيب تبدو جيدة، ولكنك دائماً ما تشعر بالتقصير تجاهه خصوصاً لأنك فى هذه الفترة تمر بأوضاع نفسية معينة، تمنعك من مشاركته الحياة والحب كما تتمنى، ولكن حاول الهدوء والاسترخاء، وتعامل مع الأمر بشكل مختلف وأكثر هدوءاً.

على الصعيد الصحى:

أوضاعك الصحية سيئة للغاية، لأنك دائماً ما ترى أنها الشىء الذى يجب أن تهتم به فى النهاية، وهو ما عرضك لأزمة صحية مفاجئة فى الفترة المقبلة، حاول أن تتفادها بمزيد من الحرص واتباع تعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأمور جميعها تسير بشكل جيد، حاول أن تكون على قدر المسئولية وتتحمل عقبات كافة القرارات التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك دائماً ما تشعر بالتردد تجاه تصرفاتك، فحاول أن تتوخى الحذر، وتتعامل مع الأمور بحرص شديد، حتى تحصل على ما تريد.

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد/12/20156

برج السرطان من الأبراج المائية ويتميز بأنه برج رومانسى وشديد الحساسية يحب الأسرة والأطفال ويضعهما فى المقام الأول فى حياته وبعدها يأتى أى شىء آخر، وهو متغير المزاج فأحياناً تجده يضحك ومبتسم وفى أحيان أخرى تجده عبوساً بسبب ظروف الحياة من حوله، ويمتلك السرطان عاطفة قوية، وهو شخص مدافع ومحب للتملك إلا أنه ليس بالشخص المسيطر، وعن حظ برج السرطان اليوم الأحد يتوقع علماء الفلك أن تمر بيوم صعب فى العمل بسبب كثرة الضغوط المهنية، ولكنك قوياً وسوف تستطيع مواجهة الموقف بقوة وذكاء.

توقعات لبرج السرطان على الصعيد المهنى:

يجب أن تبتعد عن الفوضى وتلجأ للتنظيم حتى تستطيع أن تجعل اليوم يمر بدون أى مشاكل، وكن أكثر تعاوناً مع زملائك فى العمل واطلب إثباتات على كل عمل تقوم به أو مهمة حتى لا تقع فى خطأ مهنى يسبب لك مشاكل كبيرة بعد ذلك.

توقعات لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

علاقتك العاطفية بشريك حياتك فى أفضل حالتها اليوم، وسوف تقضى معه أوقاتاً جميلة فى أحد الأماكن الرومانسية استمتع بهذا الوقت بعد يوم طويل من العناء والمجهود فى العمل.

توقعات لبرج السرطان على الصعيد الصحى

ظروفك الصحية فى أفضل حالتها، وهو ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ قسطاً قليلاً من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك.

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد/12/2015 6

برج العذراء برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الآخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الأحد يرى علماء الفلك والأبراج أن الأوان قد حان لاستقبال ضيف جديد فى قلبك، وأنه لا مجال للتردد الآن، فقط اختر الشخص المناسب، وأنسى تجارب الماضى لتحظى بنهاية سعيدة.

توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

حاول الحفاظ على هدوئك، وتجنب الضغائن، التزم بالعمل الجيد، وحاول كسب ود أصدقائك فى العمل بتذكر المناسبات الاجتماعية التى يسعدون بها.

توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

الحب يطرق بابك فلا تصده، يظهر أمامك شخص جديد أو عائد من الماضى البعيد، استقبله جيداً ودع مشاعرك تأخذك فى طريق الحب.

توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

صحتك فى الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط فى حياتك.

حظك اليوم لبرج العقرب يوم الأحد/12/2015 6

توقعات لبرج العقرب على الصعيد المهنى:

أنت تعمل فى منصب هام ويجب أن تكون أكثر حرصاً وحساسية، حتى تواجه المواقف الصعبة فى العمل، ويجب أيضاً أن تحاول العمل فى فريق أو مجموعة لتتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليك، ويجب أن تتغلب على أسلوب الأنانية.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد العاطفى :

يتوقع علماء الفلك أنك تمر بأزمة عاطفية مع شريك حياتك بسبب غيرتك الشديدة عليه، لذا يجب أن تبتعد عن هذا الأسلوب، كما أن شريك حياتك أصبح يشعر بالضيق من إلقاء اللوم والنقد الدائم له، لأنه يشعره بالتقصير الدائم فى حقك.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد الصحى:

يجب أن تلجأ لممارسة الرياضة لتستعيد نشاطك وحيويتك، وتتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والمتنوع مثل: الخضراوات والفواكه والألبان وابتعد عن العادات الضارة فى حياتك.

حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2015/12/6

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

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>الأجواء فى صالحك، فعلى الرغم من كافة الضغوط النفسية التى تتعرض لها يومياً فى العمل، إلا أنك لديك القدرة على التعامل مع كل المتغيرات والصعوبات التى تمر بها فى حياتك، فمن الأفضل أن تستمر فى هذا الطريق حتى لا تخسر المزيد من الطاقة والوقت.

على الصعيد العاطفى:

على المستوى العاطفى، كل ما عليك هو أن تكون إلى جوار الحبيب أكثر وقت متاح لك، لأنه دائماً ما يحتاج إليك، ومن الواجب عليك، أن تنحى كافة الأزمات والمشاكل جانباً، حتى لا تصطدم به، خصوصاً أنه تحملك كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تحاول أن تقدم له المزيد من الأعذار لأنه لن يقدر على تقبلها بأى شكل فى الوضع الحالى.

على الصعيد الصحى:

تحذرك الأوضاع الجارية من الطقس السيئ والذى من الممكن أن يصيبك بأى أزمة صحية، فبدلاً من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان، لأنه فى الفترة المقبلة، سيكون لديك الكثير من المهام المؤجلة التى يجب أن تقوم بها وتحتاج منك إلى الكثير من الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

خير كثير ينتظرك فى الخير فى الفترة المقبلة، ما قدمته ستجنيه بكل تـأكيد، فلا تيأس من تأخر القرارات التى تتعلق بمجال العمل، فما عليك إلا الانتظار والصبر حتى تحقق الحلم المنتظر.

حظك اليوم لبرج الميزان يوم الأحد/12/2015 6

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيب مثالى و"مضحى" حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الأحد يرى علماء الفلك والأبراج أن مشكلة كبيرة تعانى منها من فترة ستحل قريبا، وأسهل مما تتصور، فقط اتبع الطرق القانونية، واقبل مساعدة الخبراء والأصدقاء.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

تحظى بترقية أو مكافأة فى العمل، كما تتلقى الإشادة على مشروع، التزم بثقتك وإيمانك بأهدافك، واجعل الطموح رفيقك فى الطريق إلى القمة.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

تبدأ علاقتك العاطفية فى الفتور، وينتابك حالة من الملل من شريك حياتك، حاول أن تجدد علاقتكما، وتذكر كل الأشياء الحلوة التى اعتدتم فعلها سوياً.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

التزم بالفحوصات الطبية الدورية، وسارع إلى إجراء الفحوصات، وزيارة طبيب العائلة، إذا شعرت بأى ألم مفاجئ، فربما تكون بادرة على مرض خطير.

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