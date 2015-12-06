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اجمعي بين التقشير والترطيب في قناع واحد

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السبت 05-12-2015 16:09

هل تريدين تقشير بشرتك لإزالة الخلايا الميتة بها؟ إذا كان جوابك "نعم" فإن أفضل مكون من مكونات الطبيعة لتحقيق هذا الأمر هو الشوفان.
وهل تريدين الترطيب والعناية لبشرتك؟ إذا كان جوابك أيضاً نعم فإن أفضل من سيقدم لك العناية هو الحليب، فما رأيك في الجمع بين هذين المكونين في قناع واحد؟
امزجي ملعقتين من الشوفان مع فنجان من الحليب، وضعي المزيج في إناء صغير على نار هادئة حتى تحصلي على قوام سميك، ثم ارفعيه عن النار، وأضيفي ملعقتين من زيت الزيتون، وافردي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة نصف ساعة.

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سيدتي