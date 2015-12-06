انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر بأسوان اليوم

تنطلق، مساء اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ، فى دورته الثلاثين بقصر ثقافة أسوان، ويقام هذا العام باسم الأديبة الراحلة الدكتورة رضوى عاشور، تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشهد اليوم الأول من الافتتاح، تقديم فرقة أسوان للفنون المسرحية، العرض المسرحى الفرعونى "ابنى معبداً للحب" بالمسرح الصيفى بمدينة أسوان.

وأكد محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن برنامج المؤتمر يبدأ يوم 6 حتى 9 من شهر ديسمبر الجارى، ويتضمن انعقاد الجلسات البحثية بمسارح قصر ثقافة أسوان، ومكتبة درة النيل، ومكتبة العقاد، وغيرها، كما تتضمن الفعاليات أمسيات شعرية وندوات ثقافية وعروض مسرحية.