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جامعة المنصورة تعلن انطلاق مبادرة التعليم العالى لمنح الجامعات الحكومية

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جامعة المنصورة تعلن انطلاق مبادرة التعليم العالى لمنح الجامعات الحكومية جامعة المنصورة تعلن انطلاق مبادرة التعليم العالى لمنح الجامعات الحكومية
تنظم جامعة المنصورة، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا عن انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة التعليم العالى بمصر - منح الجامعات الحكومية بحضور رؤساء خمس جامعات هى: جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط، وهذه المنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتدير المشروع هيئة اميديست بمصر، بحضور نائب مدير المعونة الأمريكية ومدير هيئة الإميديست ومدير شركة ميكروسوفت بالقاهرة.

يهدف المؤتمر إلى إعلان انطلاق السنة الأولى للمشروع الذى يستمر 8 سنوات، ويقدم منحا لعدد 387 طالبا يتخرجون من الجامعات الحكومية المذكورة.

يستهدف مشروع المنح الطلاب المتميزين من خريجى المرحلة الثانوية العامة ويتم اختيارهم فى عملية من عدة مراحل من التصفيات، التى تشمل التقدم بالطلب وحضور معسكر للتقييم وعدة مقابلات شخصية مع ممثلين من الهيئات الشريكة والوكالة الأمريكية والحكومة المصرية.
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