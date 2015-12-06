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لحواء جمدى قلبك.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض القلب

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لحواء جمدى قلبك.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض القلب لحواء جمدى قلبك.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض القلب
أمراض القلب من المشاكل التى يعانى منها نسبة كبيرة من البشر، وتتسبب فى حدوث مضاعفات تؤثر على الصحة وبالأخص بالنسبة للنساء.

وفقا للتقرير بموقع Net doctor الأمريكى، أوضح الدكتور Dr Sundip Patel استشارى أمراض القلب بمستشفى لندن بريدج، بعض النصائح الخاصة التى يجب على المرأة فعلها على وجه التحديد للحفاظ على قلوبها ومنها:

1-الإقلاع عن التدخين: فتأثير التدخين على النساء أكثر من الرجال، من حيث زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

2- إنقاص محيط الخصر، والإقلال من تناول السكر ونسبة الثلاثية والكولسترول فى الدم، لأن هذه الأسباب من أكثر الأشياء التى تؤثر سلبيا على خطر الإصابة بأمراض القلب فى النساء أكثر من الرجال.

3-ممارسة التمارين الرياضية 30 دقيقة على الأقل فى اليوم، كما أن المشى السريع يعد وسيلة جيدة، لتعزيز الحالة المزاجية التى لها تأثير مباشر على القلب.

4-من الضرورى تناول حمية البحر الأبيض المتوسط، التى تعد من أفضل الأنظمة الغذائية التى تكون منخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول والملح، والتى تعتبر من الأسباب القاتلة الصامتة المسببة لأمراض القلب والسكتة الدماغية عند النساء.

1- الاتصال بالإسعاف.

2-تحديد إذا كان الشخص المصاب بنوبة قلبية أو سكتة قلبية، وإذا كان الشخص مصابا بسكتة قلبية، سيكون فاقد الوعى ولن يتنفس بشكل طبيعى.
>3- يوصى بتناول الأسبرين على الفور فإنه متاح بسهولة، ويجب مضغه ببطء.
>4- عند التعرض لأزمة قلبية على يجب التحرك من مكانك إلا فى وجود مسعفين يقومون بنقلك إلى المستشفى .
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مصر 365

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