كابوس الأولمبياد - البدري يجيب .. من يتحمل المسؤولية؟

"من يتحمل مسؤولية الخروج من كأس إفريقيا. هل يتحملها حسام البدري وحده؟". المدير الفني لمنتخب مصر يجيب على سؤال أحمد شوبير.

الفراعنة ودعوا كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة من الدور الأول، بجمع نقطتين فقط ثم الخسارة من مالي 1-0 اليوم السبت.

ووجه شوبير سؤاله إلى البدري عبر برنامجه على قناة "صدى البلد 2" .. من يتحمل مسؤولية الخروج. حسام البدري أم اللاعبين؟

أجاب مدرب منتخب مصر "الكل.. الكل يتحمل المسؤولية وأنا معهم".

وتابع "نريد أن نناقش أسباب الخروج، وألا نصنع إثارة".

وعن الأداء الذي وجده من اللاعبين، قال البدري: "لم يخذلني أي لاعب، وقدم اللاعبون أقصى ما لديهم وهذه إمكاناتهم".

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