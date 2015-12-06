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كابوس الأولمبياد - ربيع ياسين يهاجم الجميع عبر في الجول: الاتحاد ظالم ولماذا تمت إقالتي؟

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كابوس الأولمبياد - ربيع ياسين يهاجم الجميع عبر في الجول: الاتحاد ظالم ولماذا تمت إقالتي؟ كابوس الأولمبياد - ربيع ياسين يهاجم الجميع عبر في الجول: الاتحاد ظالم ولماذا تمت إقالتي؟

هاجم ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب الجميع بعد خروج منتخب مصر من بطولة إفريقيا وفشل التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

منتخب مصر ودع البطولة بعد الخسارة أمام مالي ليكتفي بنقطتين في المركز الأخير. (طالع التفاصيل)

ولكن لماذا ظهر الأوليمبي بهذا الأداء؟ ومن المتسبب في فشل مهمة التواجد في الأولمبياد؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه العديد من مدربي مصر.

وقال ربيع ياسين لـFilGoal.com: "تواجدت أخطاء فنية كثير جدا كانت سبب خروجنا".

وأضاف "لا يوجد إصرار ولا إرادة ولا تركيز ولا عزيمة للاعبي المنتخب".

وواصل هجومه قائلا: "أعتقد أن التحضير للبطولة كان سيء للغاية ومن الأسباب أيضا".

لماذا أنا؟

قبل أن يوجه ربيع ياسين رسالة إلى كلا من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحسن فريد نائب رئيس الاتحاد وحمادة المصري رئيس بعثة المنتخب.

وقال ربيع ياسين لـFilGoal.com: "أريد أن أعرف لماذا تم إقالتي؟ انتظر إجابة على هذا السؤال".

وأتم "اتحاد الكرة ظالم وما يحدث من نتائج على كافة المنتخبات طبيعي لما يحدث من الاتحاد".

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مقال رأي - منتخب إنستجرام .. وكابوس الأولمبياد

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فيديو اليوم السابع

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